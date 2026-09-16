זוהר פונה לשב"כ: בדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את "נז"א"

שר התרבות מיקי זוהר פנה הבוקר (רביעי) לראש השב"כ דוד זיני בבקשה לבדוק את מקור המידע והחומרים ששימשו ליצירת הסרט "נז"א" ואת נסיבות הגעתם לידי היוצרים יובל אברהם ורחל שור. זאת בהמשך לפנייתו למשרד הפנים ורשות האוכלוסין בבקשה לבחון את שלילת אזרחותם של יוצרי הסרט.

במכתבו ציין השר כי "היוצרים טוענים שהסרט מבוסס על עדויות אנשי צבא ומודיעין ישראלים, אולם המקורות מוסתרים וזהותם ומהימנותם אינן ניתנות לאימות". עוד הדגיש כי אין בכך משום קבלת נכונות החומרים וכי קיים חשש שחלקם סולפו, עוותו או הוצאו מהקשרם.

זוהר ביקש מהשב״כ לבדוק מי מסר את החומרים, כיצד הושגו, האם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני או מבצעי, וכן האם גורמי אויב או מי שפעלו מטעמם, לרבות חמאס, היו מעורבים בהעברתם.

"כשמקורות אנונימיים משמשים להפצת האשמות חמורות ושקריות נגד מדינת ישראל וצה״ל בזמן מלחמה, חובה לברר מי עומד מאחוריהם" אמר זוהר. "ביקשתי מראש השב״כ לבדוק מאין הגיעו החומרים, מי מסר אותם והאם גורמי אויב היו מעורבים".