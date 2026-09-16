העיתונאי נחרץ: "חד משמעית צריך לצרף את מנסור עבאס"

העיתונאי נדב פרי, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm, לאפשרות שגוש השינוי יקבל 61 מנדטים.
בדבריו הוא אמר: "אם באיזה דרך למפלגות שמרכיבות את קואליציית השינוי הציונית יהיו 61 מנדטים, חד משמעית צריך לצרף את מנסור עבאס. קול חשוב ביותר שמקרב אותנו לאיזה יכולת לקיים דו קיום ארוך טווח עם האזרחים הערבים של מדינת ישראל".
על פי הדיווח בחדשות 12, ראשי רשויות בדואיות בצפון שנועדו אתמול עם יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט טענו כי איזנקוט הבטיח להם שיצרף את רע"ם לממשלה הבאה.
מגדי איזנקוט נמסר בתגובה: שקר וכזב. הדברים לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה.
עמדת ישר! בנושא ברורה וחד משמעית: שותפות בממשלה תתאפשר רק עם מפלגות שעומדות בשלושת עקרונות היסוד הידועים ומוכרים לציבור:
1. הכרה בערכי מגילת העצמאות.
2. הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
3. שירות לכל.
כמו כן הדגשנו גם את העובדה שמפלגות שלא מכירות בחמאס כארגון טרור אשר על מדינת ישראל החובה להשמידו, לא יהיו חלק בממשלה שנקים.
"דו קיום ארוך טווח" כמ"פ במילואים אני רואה את המחסור! הממשלה מרוקנת את הביטחון