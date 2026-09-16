העיתונאי נחרץ: "חד משמעית צריך לצרף את מנסור עבאס"

מנסור עבאס | ( (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) )

העיתונאי נדב פרי, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm, לאפשרות שגוש השינוי יקבל 61 מנדטים.

בדבריו הוא אמר: "אם באיזה דרך למפלגות שמרכיבות את קואליציית השינוי הציונית יהיו 61 מנדטים, חד משמעית צריך לצרף את מנסור עבאס. קול חשוב ביותר שמקרב אותנו לאיזה יכולת לקיים דו קיום ארוך טווח עם האזרחים הערבים של מדינת ישראל".

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