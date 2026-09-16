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חדשות פוליטי מדיני

הבכיר מזהיר: "אלו בחירות דרמטיות, אנחנו נלך לכלא"

עורך הדין גיא בוסי, הזהיר בשידור חי מפני ההשלכות של הבחירות הקרובות: "אנחנו נלך לכלא, אנשים כמוני שלא מתביישים ומציגים את שרשרת הדורות ואת עם ישראל - ילכו לכלא, יפתחו נגדם בחקירה"

09:44
12 תגובות
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בחירות ( Chaim Goldberg/Flash90)

עו"ד גיא בוסי, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' וטען כי הבחירות הקרובות הן קריטיות עבור גוש הימין.

"אפרת רייטן שרת משפטים, גלעד קריב שר הדתות, נעמה לזימי שרת התקשורת. יסגרו כאן אנשים. אנחנו נלך לכלא, אנשים כמוני שלא מתביישים ומציגים את שרשרת הדורות ואת עם ישראל - ילכו לכלא, יפתחו נגדם בחקירה, יסגרו את ערוץ 14, יסגרו את גלי ישראל".

בנוסף הוא פנה בנימה אישית למגיש: "שרון, לפי דעתי גם אתה צריך למדוד אזיקים, לראות אם זה מתאים לך לידיים. הבחירות האלה הן דרמטיות. שמונה שופטים עליונים, יועץ משפטי חדש..."

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טליה הציונית
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