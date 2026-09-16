ראש ארגון הפשע המבוקש - יוסגר לישראל

ערן חייא, המוגדר כאחד מראשי ארגוני הפשע החזקים בארץ, יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים - לאחר שבית משפט בניו יורק החליט היום (רביעי) לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש את חייא ולהסגירו, כך דווח בחדשות 12.

חייא מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארה"ב.

החשד המרכזי נגד חייא נוגע לניסיון חיסול של אלי מוסלי באמצעות מטען חבלה גדול במרכז הארץ. ניסיון זה נמנע ברגע האחרון, ובעקבותיו הצליחו בימ"ר תל אביב לגייס עד מדינה מתוך הארגון של חייא.

לפי החשד, עד המדינה הפליל את חייא כמי שעומד לכאורה מאחורי התוכנית לפגוע במוסלי.