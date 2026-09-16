המתקשרת טוענת: זה ראש הממשלה הבא 

המתקשרת ריקי קיטרו, השתתפה בפודקאסט אצל אבי שושן, והפתיעה במספר תחזיות מעניינות.

תחילה היא נשאלה מי יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל, ואמרה בנחרצות: "גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל". עוד היא נשאלה האם יהיה רוב ציוני לממשלה הבאה או שהיא תהיה ממשלה בתמיכת הערבים והשיבה: "כן, תהיה תמיכת ערבים", עוד היא הוסיפה ואמרה שמנסור עבאס יהיה שר בממשלה הבאה.

בנוסף היא אמרה שהיא רואה פיצוץ בין איתמר בן גביר לטלי גוטליב. מפלגת הליכוד תקבל למעלה מ-20 מנדטים, טענה.

"תהיה מלחמת אחים מטורפת, אני לצערי רואה דם ברחובות", אמרה המתקשרת.

עוד היא הפתיעה ואמרה: "מוג'תבא חמינאי מת - הוא נהרג באותו יום של ההפצצה". "המשטר באיראני ייפול", אמרה.