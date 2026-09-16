הרמטכ"ל במתקפה חריפה: "משתמשים בשקרים ומניפולציות"

הרמטכ״ל אייל זמיר, השתתף באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל, ותקף שוב את יוצרי הסרט נז"א: "משחירים את חיילי צה״ל תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס".

דבריו המלאים של הרמטכ"ל: "הביטוי 'כל ישראל ערבים זה לזה' הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריות של היחיד על שלומו של העם כולו, המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו במגוון דרכים, תוך שימוש בשקרים ובמניפולציות חסרות בסיס; זו משימה לאומית ובין-לאומית, ועלינו לעמוד בה על כל במה ומול כל טוען ולומר באופן ברור:

צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם! לנוכח פגיעות מכוונות באזרחינו, נוכח פשיטה ברברית מוכוונת אוכלוסייה אזרחית, נוכח שיגור טילים למרכזי ערים - אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבין-לאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע".