החות'ים טוענים: הפלנו מטוס קרב סעודי בתימן

ההסלמה נמשכת: הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, טען הבוקר (רביעי) כי כוחות החות'ים הפילו מטוס קרב סעודי מסוג F-15 מעל מחוז מאריב שבתימן. בשלב זה, סעודיה לא אישרה את הטענה.

לפי סריע, המטוס שהופל "ביצע פעולות עוינות במרחב האווירי צפונית מזרחית לצנעא". עוד חזר והכחיש את ההאשמות הסעודיות על כך שהחות'ים תקפו את מכה, כשטען כי "הפעולות שלנו מכוונות למתקני נפט ולבסיסים צבאיים שרחוקים מהמקומות הקדושים".