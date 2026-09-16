החות'ים טוענים: הפלנו מטוס קרב סעודי בתימן

ההסלמה נמשכת: הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, טען הבוקר (רביעי) כי כוחות החות'ים הפילו מטוס קרב סעודי מסוג F-15 מעל מחוז מאריב שבתימן. בשלב זה, סעודיה לא אישרה את הטענה.
לפי סריע, המטוס שהופל "ביצע פעולות עוינות במרחב האווירי צפונית מזרחית לצנעא". עוד חזר והכחיש את ההאשמות הסעודיות על כך שהחות'ים תקפו את מכה, כשטען כי "הפעולות שלנו מכוונות למתקני נפט ולבסיסים צבאיים שרחוקים מהמקומות הקדושים".
כזכור, הלילה הקואליציה הצבאית בהובלת ריאד הודיעה כי ערכות ההגנה האווירית הסעודיות יירטו כטב"ם ששוגר בידי החות'ים לכיוון העיר מכה. לטענת דובר הקואליציה, תורכי אל-מאלכי, הכטב"ם אותר אתמול בשעה 18:50 והושמד בטרם הצליח לחדור למרחב האווירי שמעל העיר, שבה שוכן המסגד הגדול והכעבה - מוקד העלייה לרגל המרכזי באסלאם.
בסעודיה התייחסו בחומרה מיוחדת לבחירת היעד. "מדובר במעשה המכוון נגד מקום דתי, ומוקד רוחני עבור מיליוני מוסלמים ברחבי העולם", נמסר מטעם הקואליציה. עוד הוסיפו כי "מעשה זה ייזכר ככתם שחור בהיסטוריה של החות'ים, ומהווה ניסיון מכוון להתגרות ברגשותיהם של מיליוני מוסלמים".