עופר וינטר מגיב לכ"ץ וחושף: "זה התפקיד שהוצע לי"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר הגיב הבוקר (רביעי) להודעה של שר הביטחון ישראל כ"ץ נגדו, כשבדבריו חשף כי כ"ץ הציע לו להקים מנהלת הגירה במהלך המלחמה בעזה.

"בוקר טוב השר כ"ץ. הרבה מאוד הישגים היו ויש במלחמה הזו. הכרעה אין. הגירה מרצון אין" אמר וינטר. "קראת לי להקים את מנהלת ההגירה. זה התפקיד היחיד שהוצע לי, והסכמתי לו ישר. כי באמת האמנתי ואני מאמין שאין הכרעה בלי הגירה מרצון. אבל, דרשתי סמכויות, אמיתיות. הגשתי לך תוכנית מפורטת כיצד יש לבצע. ברחת". וינטר המשיך ותקף את כ"ץ: "מנהלת הקמת, הגירה לא עשית ואפילו לא התחלת. היה לך צ'ק פתוח מהממשל האמריקאי וזרקת אותו לפח".

"בינתיים, לצד ההישגים, אתה בונה מגנומטרים כדי לתספק את חמאס" הוסיף. "אתה מעביר מאות רבות של משאיות אספקה לחמאס כל יום. אותו חמאס שרצח וטבח ואנס אותנו בשבעה באוקטובר".

"אדוני שר הביטחון, שלוש שנים אחרי ה-7 באוקטובר ועדיין לא נתת את ההנחייה לחסל את חמאס? יש מחבלים חיים בעזה שאנסו ורצחו בתוך מדינת ישראל ואתה מתגאה שצהל ערוך?" שאל בסיכום. "הגיע הזמן לצאת מהקונספציה ולהכריע".