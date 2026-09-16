ואנס: טראמפ הוא הנשיא הראשון ב-40 שנה שהלך בדרך נפרדת משל נתניהו

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי) ליחסים בין ארה"ב לישראל בצל המלחמה במזרח התיכון, כשבדבריו טען כי מדיניות החוץ האמריקנית לא יכולה להיות כפופה לישראל וציין כי טראמפ הוא הנשיא היחיד ב-40 השנים האחרונות שפעל בניגוד לעמדה הישראלית.

"המדיניות שלנו במזרח התיכון לא יכולה להיות כפופה לישראל, כמו שהמדיניות שלנו באירופה לא יכולה להיות כפופה לנאט"ו" אמר ואנס בראיון לפודקאסט "All In". "אנחנו הולכים לעבוד עם אנשים כשאנחנו עובדים איתם, אנחנו הולכים לא להסכים איתם כשאנחנו לא מסכימים, ונדחוף את האינטרסים של ארה"ב. זו הדרך היחידה לנהל מדיניות חוץ רציונלית".

ואנס הבהיר כי "ברור שישראל היא שותפה חשובה בכל הנוגע לטכנולוגיה צבאית ושיתוף מודיעיני. אבל לפעמים יש מקרים שבהם ארה"ב לא תסכים עם ישראל. אני חושב שיותר מכל נשיא ב-40 השנים האחרונות, טראמפ הוא הראשון שהראה נכונות ללכת בדרך נפרדת מזו של נתניהו כשהוא מרגיש שהאינטרסים של העם האמריקני שונים מהאינטרסים של ממשלת ישראל".

בסיכום סגן הנשיא נשאל על הקשר של טראמפ ונתניהו, ואמר כי "אני מוצא את זה קצת אירוני שיש דמוקרטים שמבקרים את טראמפ על מערכת היחסים שלו עם ביבי, בזמן שהוא הנשיא היחיד ב-40 השנים האחרונות שהיה מוכן לומר: 'אתם יודעים מה, ביבי הוא שותף טוב, אבל לביבי ולי יש דעות שונה בנושא הזה'".