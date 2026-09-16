ישראל כ"ץ במתקפה על וינטר: "אתה לא מעודכן"

שר הביטחון ישראל כ"ץ יוצא היום (רביעי) במתקפה חריפה נגד עופר וינטר, לאחר שזה מתח ביקורת על תוצאות הלחימה ברצועת עזה ותהה כיצד לאחר שנות מלחמה חמאס עדיין מחזיק בחטיבת רפיח וממשיך להתקיים ברצועה.

"וינטר, אתה לא מעודכן", פתח כ"ץ את תגובתו, וטען כי תמונת המצב בשטח שונה מזו שהציג וינטר.

לדברי שר הביטחון, "רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים, וצה"ל יושב בקו הצהוב בעשרות מוצבים, מקיף את ה-30% הנותרים מכל הכיוונים באזור ביטחון חסר תקדים שמגן על תושבי היישובים הישראלים ומחסל מדי שבוע מחבלים רבים ומסיר איומים".

כ"ץ ציין כי המצב הנוכחי ברצועה מתקיים במסגרת הפסקת האש, שלדבריו הובילה לשחרור כל החטופים וכללה התחייבות מצד ארצות הברית והמדינות המלוות לפירוק חמאס מנשקו ולהשמדת המנהרות.

עם זאת, שר הביטחון הבהיר כי להערכתו התחייבות זו לא תתממש ללא פעולה נוספת: "כולנו מבינים שזה לא יקרה – וצה"ל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את החמאס להשלים את העבודה כדי שנוכל לממש גם את תוכנית ההגירה".

בהמשך עבר כ"ץ למתקפה ישירה על וינטר והאשים אותו בהצגת תמונה מסולפת של הישגי המלחמה.

"הביקורת המסולפת שלך נגד הממשלה וצה"ל דומה מאוד לזו של כל הלשעברים יושבי האולפנים, בעלי התפיסה הביטחונית המיושנת, שמתעלמים מהעובדות ומההישגים הגדולים באיראן, בעזה, בלבנון ובסוריה – כדי לתקוף את הממשלה".

כ"ץ חתם בעקיצה חריפה כלפי וינטר: "עם ישראל לא זקוק לעוד מהמוצר הזה - וזה מדאיג מאוד ביחס לתרחישים עתידיים".