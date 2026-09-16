מסוק חדשות התרסק בלוס אנג'לס, 3 בני אדם נהרגו

אסון כבד בלוס אנג'לס: מסוק של חברת החדשות "NBC News" התרסק הבוקר (רביעי) בזמן שסיקר תאונת דרכים בשכונת צ'טסוורת' שבלוס אנג'לס. לפחות שלושה בני אדם נהרגו בהתרסקות, ביניהם שניים מאנשי הצוות של הרשת והולך רגל שנכח באזור, ואדם נוסף נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים.

בתיעודים שפורסמו ברשת על ידי חברת החדשות, נראה הצילום מהמסוק, שעקב אחרי זירת התאונה שהתרחשה בין אוטובוס לרכב פרטי. בשלב מסויים, המסוק התחיל להתרחק מהזירה - ולפתע צנח במהירות. בשניות האחרונות של התיעוד נשמעה אזעקה בתוך המסוק, כשרעש המנוע השתנה, ולבסוף השידור נקטע.

מגישת החדשות של התחנה, קולין ויליאמס, פרצה בבכי בשידור חי אחרי שעודכנה על ההתרסקות, ואישרה כי "איבדנו קשר עם האנשים שלנו". בשלב זה עדיין לא ידוע מה גרם להתרסקות, כשהרשויות חוקרות את האירוע.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, אנשי הצוות שנהרגו היו כתבת הרשת אליאנה מורנו, שסיקרה את התאונה בשידור דקות ספורות לפני ההתרסקות, וכן הטייס ג'ורג' מרציניב, שהחזיק במעל 14 אלף שעות טיסה עבור הרשת.