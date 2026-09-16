אד שירן (צילום: yakub88 / Shutterstock.com) ( אד שירן (צילום: yakub88 / Shutterstock.com) )

סיבוב ההופעות הבינלאומי של אד שירן מתמוטט: הזמר פיניאס הודיע אמש (שלישי) כי הוא פורש מהופעות החימום שהיה אמור לבצע בדרום אמריקה בסוף נובמבר ובתחילת דצמבר. ההודעה מגיעה בעקבות הדחתו של הראפר מקלמור מהטור, ומצטרפת לשורה של פרישות דומות שהותירו את שירן ללא אף מופע חימום.

"החלטתי לפרוש מהתאריכים הקרובים שלי בסיבוב ההופעות עם אד שירן", מסר פיניאס ברשתות החברתיות. "אסור להשתיק אומנים כשהם מדברים בשם המדוכאים. אני עומד לצד פלסטין והעם הפלסטיני". ההחלטה מגיעה ימים ספורים לאחר שמקלמור הודח מסיבוב ההופעות ביום שני, בעקבות התבטאויותיו הפרו-פלסטיניות בשתי הופעות בניו ג'רזי. גל פרישות: "אנחנו יודעים טוב מדי על רצח עם" זמן קצר לפני פיניאס הודיעו גם הזמר האירי ארון רואו ולהקת ביוגה האירית על פרישתם מהטור, לאות הזדהות עם מקלמור. "כאירים, אנחנו יודעים טוב מדי על רצח עם, רעב כפוי וכיבוש אלים", כתב רואו בהודעה נרגשת ברשתות. "אני לא יכול לעמוד מנגד ולאפשר למיליארדרים להשתמש בעמדת הכוח שלהם כדי להשתיק את הקולות הצודקים של מי שמדברים נגד רצח העם הישראלי". רואו הוסיף כי הוא "צריך להיות נאמן לעצמי ולאבותיי שהתנגדו לקולוניזציה ונלחמו על חופש", וחתם במילים: "Free Palestine". גם להקת לוקאס גרהאם הודיעה על פרישה כמה דקות אחרי פיניאס. "אנחנו צריכים להיות מסוגלים לדבר על מלחמה, על אזרחים שנהרגים, על ילדים שמגיע להם לגדול", כתבו חברי הלהקה באינסטגרם. "אני לא יכול להוציא את המילים האלה לעולם ולהמשיך בסיבוב ההופעות כמו שהדברים עומדים עכשיו".

הראפר מקלמור ( שאטרסטוק )

הסערה שהחלה בניו ג'רזי

המשבר החל בתחילת החודש, כאשר מקלמור עלה כמופע החימום של שירן באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי מול יותר מ-80 אלף צופים. במהלך ההופעה הוא קרא "Free Palestine" וביצע את שירו השנוי במחלוקת "Hind's Hall", תוך שעל מסכי הענק הוקרנו תמונות מעזה ומסרים פוליטיים.

בעקבות הסערה, ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית השיק עצומה שקראה לשירן ולחברת ההפקות Live Nation להדיח את מקלמור. האולמות שבהם היו אמורות להתקיים ההופעות הודיעו כי יבטלו את המופעים אם הראפר ימשיך לשמש כמופע חימום, והוא אכן הודח מהטור ביום שני.

שירן עצמו פרסם הצהרה שבה הבהיר כי ההחלטה להרחיק את מקלמור לא הייתה שלו אלא של האולמות והמפיקים. "אני מזועזע מהסכסוך בין ישראל לפלסטין", מסר הזמר. "הסבל והכאב שנגרמים לשני הצדדים הם טרגדיה אנושית". עם זאת, הסבריו לא הרגיעו את האמנים האחרים שבחרו לפרוש מהטור.

( (צילום: שאטרסטוק) )

כעת, לאחר פרישתם של פיניאס, ארון רואו, לוקאס גרהאם ולהקת ביוגה, לא נותרו לשירן מופעי חימום לסיבוב ההופעות Loop. המשבר מעמיד את הזמר הבריטי בפני אתגר לוגיסטי ותדמיתי משמעותי, כאשר ההופעות בדרום אמריקה צפויות להתקיים בעוד מספר שבועות בלבד.