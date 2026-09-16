"המפלגה תקועה על 13 מנדטים, איפה נכשלתם?"

יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, התייחס למספר המנדטים שמקבלת מפלגתו בסקרים ולשאלת הרוב הדרוש להקמת ממשלה, והביע ביטחון כי עד הבחירות תצליח מפלגתו להתחזק.

בריאיון לרדיו 103FM נשאל בנט באופן ישיר: "המפלגה שלך לא מתרוממת בסקרים, 13 מנדטים, איפה נכשלתם?"

בנט דחה את ההנחה והשיב: "אנחנו הנבחרת הכי מקצועית, הכי רצינית עם תוכניות מוכנות. אני מביא ניסיון ברמה האישית, הציבור מתחיל לראות את זה, זה לוקח קצת זמן וזה בסדר גמור שהעלייה שלנו תתכנס יחד עם הבחירות עצמן".

דבריו מגיעים לאחר שגם בראיון בחודש שעבר התייחס בנט לנתונים שהעמידו את מפלגתו באזור 13–14 המנדטים, וטען אז כי הדרך לבחירות עוד ארוכה.

בנט נשאל גם על התרחיש שבו המפלגות המתנגדות לממשלה הנוכחית לא יצליחו להשיג 61 מנדטים, ועל האפשרות שיידרשו להישען על מפלגות ערביות או שהמערכת הפוליטית תיגרר לבחירות נוספות.

"אנחנו לא נגיע לזה כי אנחנו נגיע ל־61 מנדטים", השיב בנט. "העיסוק של מפלגות אחרות כל היום לדבר על תסריטים וממשלת מיעוט כזו או אחרת זה סתם, זה מזיק למטרה של ניצחון".