נתפסו על חם: השליכו עשרות חבילות סמים לירדן ונמלטו

לכידת המבריחים ( משטרת ישראל )

כתב אישום הוגש נגד ארבעה חשודים שנעצרו לאחר שעל פי החשד ניסו להבריח כמות גדולה של סמים מישראל לירדן דרך הגבול המזרחי.

האירוע התרחש ב־22 באוגוסט, במהלך פעילות משותפת של יחידת הגבולות בימ"ר מחוז צפון, כוחות צה"ל מחטיבה 417 ולוחמי מתיל"ן מג"ב איו"ש. במהלך הפעילות זוהו מספר חשודים סמוך לגדר הגבול. לפי המשטרה, החשודים השליכו מעבר לגדר, אל הצד הירדני, 36 חבילות ובהן כ־20 ק"ג חשיש. לאחר מכן הם נמלטו מאזור הגדר, אך הכוחות שפעלו במקום הצליחו לעצור אותם ולתפוס את חבילות הסמים.

ארבעת החשודים - שני אחים תושבי הצפון, שאחד מהם קטין, ושני תושבי הדרום – הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז צפון.

עם סיום החקירה הגישה נגדם פרקליטות מחוז צפון כתב אישום לבית המשפט המחוזי בנצרת־נוף הגליל.

במשטרה מציינים כי מדובר בסיכול נוסף במסגרת הפעילות המוגברת לאורך הגבול המזרחי. בחודשים האחרונים נתפסו באזור, על פי נתוני כוחות הביטחון, כ־700 ק"ג של סמים במסגרת ניסיונות הברחה שונים.

יחידת הגבולות של ימ"ר צפון פועלת בשיתוף צה"ל לסיכול הברחות נשק וסמים בגבולות ירדן, סוריה ולבנון ובאזור יהודה ושומרון, באמצעות מארבים ופעילות מבצעית לאיתור ולעצירת חשודים.