טראמפ פותח את מחסני הנשק: עשרות אלפי פצצות בדרך לישראל

הנשיא טראמפ ( שאטרסטוק )

ממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נערך לקדם אחת מעסקאות התחמושת הכבדות הגדולות שנחתמו עם ישראל בשנים האחרונות.

על פי דיווח שפורסם ב"וושינגטון פוסט", החבילה המסתמנת מוערכת בכ־2.8 מיליארד דולר וכוללת כמות גדולה במיוחד של פצצות המיועדות לחיל האוויר הישראלי. במרכז העסקה נמצאות 40 אלף פצצות במשקל 2,000 פאונד - כ־900 ק"ג כל אחת. מחציתן מדגם MK-84 והמחצית השנייה מדגם BLU-117, גרסה הכוללת מעטפת הגנה תרמית. בנוסף מתוכננת אספקתם של 20 אלף ראשי קרב חודרי מטרות מדגם I-2000, המיועדים בין היתר לפגיעה במבנים מבוצרים. היקפה של החבילה גדול מעסקאות קודמות של תחמושת במשקל זה שאושרו לישראל בשנים האחרונות. המימון צפוי להגיע ברובו באמצעות מנגנון הסיוע הצבאי האמריקני, שבמסגרתו ישראל מקבלת מארה"ב כספים המשמשים לרכישת ציוד ביטחוני אמריקני.

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המבחן עובר לקונגרס

העסקה עדיין אינה סופית. הממשל כבר העביר הודעה לא רשמית לוועדות הרלוונטיות בקונגרס, והוא פועל לקידום אישורה בוועדות החוץ של הסנאט ובית הנבחרים.

המהלך מגיע בעיתוי פוליטי רגיש, פחות מחודשיים לפני בחירות האמצע בארצות הברית ובתקופה שבה התמיכה הצבאית בישראל הפכה לנושא מחלוקת משמעותי יותר בוושינגטון. ביולי הצביעו יותר ממאה מחוקקים דמוקרטים בעד הפסקת הסיוע האמריקני לישראל, ובמקביל נשמעים גם קולות במחנה השמרני המפקפקים בהיקף הסיוע השנתי.

העסקה בולטת גם על רקע המחלוקות שהתגלו בחודשים האחרונים בין ממשל טראמפ לממשלת נתניהו בסוגיות אזוריות. למרות אותן מחלוקות, קידום חבילת נשק בהיקף כזה מצביע על המשך שיתוף הפעולה הביטחוני הנרחב בין המדינות.

לפצצות הכבדות יש גם היסטוריה פוליטית טעונה בוושינגטון. ממשל ביידן עצר באביב 2024 משלוח מסוים שלהן בשל חשש מהשימוש בהן באזורים צפופי אוכלוסייה ברצועת עזה. עם שובו לבית הלבן בינואר 2025, טראמפ ביטל את ההקפאה.

גורם בכיר בממשל האמריקני סירב להתייחס לגופה של העסקה הממתינה לאישור, ומסר ל"וושינגטון פוסט" כי מכירות הנשק האמריקניות מתקדמות בהתאם להליכי האישור המקובלים.