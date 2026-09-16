"לא מוכנים לסבול את זה יותר": הכעס על הישראלים בתאילנד

הנוכחות הישראלית ההולכת וגדלה בתאילנד מתחילה להפוך גם לסוגיה דיפלומטית.

על פי הפרסום בחדשות 12, בתקופה האחרונה פועלת שגרירות ישראל בבנגקוק מול הרשויות והציבור המקומי בעקבות הצטברות תלונות נגד תיירים, תושבים ובעלי עסקים ישראלים במדינה.

החשש בישראל הוא שהמתיחות, אם תימשך, כבר לא תישאר רק במישור התיירותי. מסרים שהועברו לגורמים הישראליים בתאילנד הצביעו על האפשרות שהתופעה תשפיע גם על מערכת היחסים בין ירושלים לבנגקוק.

בניסיון להרגיע את הרוחות, סגן שגרירת ישראל אף התראיין לתקשורת המקומית ופנה לציבור התאילנדי בשפתו.

מה מפריע לתאילנדים?

חלק משמעותי מהביקורת אינו נוגע לעבירות חמורות, אלא להתנהגות היומיומית של חלק מהישראלים. בין היתר התקבלו תלונות על צעקות וויכוחים במקומות ציבוריים ועל מוזיקה בעוצמה גבוהה בשעות הלילה.

סוגיה נוספת שהפכה למוקד חיכוך היא הנראות של עסקים ישראליים באזורים תיירותיים. מקומיים התלוננו על בתי עסק המציגים שילוט בעברית בלבד, ללא תאילנדית או שפה אחרת שתאפשר לתושבים להבין את הכתוב.

"אנחנו לא מבינים אפילו מה כתוב בשלטים שלכם", אמרו מקומיים בשיחות עם נציגים ישראלים, והביעו התנגדות לתופעה.

אלא שהבדיקה התאילנדית אינה מסתכמת בהתנהגות התיירים. לפי דיווחים במדינה, הרשויות בוחנות גם חשדות הנוגעים לפעילותם של חלק מבעלי העסקים הישראלים, בין היתר בסוגיות של מיסוי והחזקת נדל"ן. יודגש כי מדובר בחשדות הנבדקים ולא בקביעה כי בוצעו עבירות.

גם התרחבותן של קהילות ישראליות מרוכזות באזורים מסוימים מעוררת ביקורת בקרב חלק מהתושבים, שטוענים כי הדבר משנה את אופיים של מוקדי התיירות.

40% יותר ישראלים והיחס משתנה

המתיחות מגיעה במקביל לזינוק במספר הישראלים המבקרים בתאילנד. על פי נתוני רשות ההגירה המקומית שהובאו בדיווח, בשנה האחרונה נרשמה עלייה של כ-40% במספר התיירים מישראל.

סקר שנערך במדינה מצביע, לפי הדיווח, על שינוי משמעותי ביחס לנוכחות הישראלית: 77% מהמשיבים התאילנדים הביעו תמיכה בהגברת הפיקוח והאכיפה כלפי ישראלים.

במשרד החוץ בוחנים במקביל האם הביקורת המקומית זוכה לדחיפה מאורגנת מבחוץ.

ברשתות החברתיות מופצים בחודשים האחרונים סרטונים המתעדים אירועים חריגים שבהם מעורבים ישראלים, וקיים חשד כי לפחות חלק מהקמפיין נגד הישראלים מקודם או ממומן בידי גורמים פרו-פלסטיניים.