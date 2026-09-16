ארה"ב באזהרה לאזרחיה בסעודיה; כטב"ם חות'י שוגר לעבר מכה

סעודיה ( שאטרסטוק )

העימות בין סעודיה לחות'ים בתימן ממשיך להסלים. הקואליציה הצבאית בהובלת ריאד הודיעה הלילה כי מערכות ההגנה האווירית הסעודיות יירטו כטב"ם ששוגר בידי החות'ים לכיוון העיר מכה.

לדברי דובר הקואליציה, תורכי אל-מאלכי, הכטב"ם אותר אתמול בשעה 18:50 והושמד בטרם הצליח לחדור למרחב האווירי שמעל העיר, שבה שוכן המסגד הגדול והכעבה - מוקד העלייה לרגל המרכזי באסלאם. בסעודיה התייחסו בחומרה מיוחדת לבחירת היעד. "מדובר במעשה המכוון נגד מקום דתי, ומוקד רוחני עבור מיליוני מוסלמים ברחבי העולם", נמסר מטעם הקואליציה. עוד הוסיפו כי "מעשה זה ייזכר ככתם שחור בהיסטוריה של החות'ים, ומהווה ניסיון מכוון להתגרות ברגשותיהם של מיליוני מוסלמים". ארה"ב לאזרחיה: שקלו מחדש נסיעה לסעודיה האירוע מגיע במקביל לאזהרה אמריקנית בנוגע למצב הביטחוני בממלכה. מחלקת המדינה האמריקנית מגדירה את סעודיה ברמת אזהרה 3, שמשמעותה קריאה לאזרחים לשקול מחדש נסיעה למדינה.

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בין הסיבות שמציינים האמריקנים נמצאים החשש מירי טילים וכטב"מים, איום הטרור והשלכות העימותים האזוריים. באזור הסמוך לגבול תימן האזהרה חמורה אף יותר ומוגדרת ברמה 4 - "אל תיסעו".

האזהרה אינה מתמקדת רק באיום הביטחוני. מחלקת המדינה מתריעה גם מפני הסיכון למעצר בעקבות פעילות ברשתות החברתיות. לפי האזהרה, אזרחים נעצרו בעקבות פרסומים, שיתופים ואפילו סימוני "לייק" לתכנים שנתפסו כביקורתיים כלפי השלטון הסעודי – לרבות פעילות שבוצעה לפני הכניסה לממלכה.

האמריקנים מציינים כי במקרים מסוימים הרשעות הנוגעות לפעילות ברשתות החברתיות הסתיימו בעונשי מאסר כבדים במיוחד, שהגיעו עד ל-45 שנות מאסר.