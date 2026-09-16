הגיעו לחגוג 50 שנה לחברה - ואז גילו כמה כסף הם עומדים לקבל

עובדי הקזינו לאחר ההודעה ( צילום: Station Casinos )

עובדי רשת בתי הקזינו Station Casinos בלאס וגאס חשבו שהם מגיעים לאירוע חגיגי לציון 50 שנה להקמת החברה. אלא שבמהלך הטקס, שנערך ב-Red Rock Casino Resort & Spa, חיכתה להם הודעה יוצאת דופן במיוחד: החברה תחלק לעובדיה מניות בשווי כולל של יותר מ-70 מיליון דולר.

על פי ההודעה, כמעט 10,000 עובדים במשרה מלאה וחלקית יקבלו מניות של Red Rock Resorts בשווי 1,000 דולר עבור כל שנת עבודה בחברה. כך, עובד שהועסק במקום במשך 20 שנה צפוי לקבל מניות בשווי 20 אלף דולר, בעוד עובדים ותיקים במיוחד יקבלו סכומים גבוהים בהרבה. אחת העובדות הוותיקות, איידה ג'ונסון, החלה לעבוד בחברה בשנת 1977 וקיבלה בעקבות המהלך מניות בשווי 49 אלף דולר. שבעה מעובדי החברה מועסקים בה כבר לפחות 45 שנה. עובדת נוספת, פולה בארט, שצברה 47 שנות ותק, סיפרה כי קבלת המענק הייתה עבורה כבוד גדול והסבירה כי לאורך השנים המקום הפך מבחינת העובדים ל"בית".

העובדים הוותיקים בחלוקת המניות ( צילום: Station Casinos )

Station Casinos הוקמה על ידי פרנק פרטיטה ג'וניור, שפתח בשנת 1976 את Bingo Palace, שממנו התפתחה בהמשך אימפריית בתי הקזינו המקומית. בניו, פרנק פרטיטה השלישי ולורנצו פרטיטה, שמנהלים כיום את הקבוצה, אמרו כי המענק נועד להכיר בתרומתם של העובדים שהיו חלק מצמיחת החברה במשך עשרות שנים.

לדברי פרנק פרטיטה השלישי, אביו ייסד את החברה על בסיס כמה עקרונות מרכזיים - שירות לקהילה המקומית, מתן ערך ללקוחות ובעיקר דאגה לעובדים. החברה מסרה כי חלוקת המניות היא לא רק מחווה לרגל יום ההולדת ה-50, אלא גם השקעה באלפי העובדים שסייעו להפוך אותה למה שהיא כיום.