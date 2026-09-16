בריטניה הולכת רחוק: התמונות שייחסמו בטלפונים של ילדים

בריטניה מתקדמת לעבר אחד הצעדים המחמירים בעולם בתחום ההגנה על קטינים ברשת: הממשלה הודיעה כי היא מכינה חקיקה שתחייב חברות טכנולוגיה, ובהן אפל וגוגל, למנוע מילדים ובני נוער לצלם, לשלוח או לצפות בתמונות עירום באמצעות הטלפונים והמכשירים שלהם.

המהלך מגיע לאחר שהסתיים פרק זמן של שלושה חודשים שניתן לענקיות הטכנולוגיה כדי להציג פתרונות וולונטריים. לפי שרת הדיגיטל, התרבות, התקשורת והספורט הבריטית, ליסה ננדי, אף שנרשמה התקדמות בשיחות עם החברות, ההצעות שהוצגו אינן עומדות בהיקף הבעיה. ננדי אמרה בפרלמנט כי ילדים נחשפים לרמות בלתי מתקבלות של פגיעה וניצול מיני ברשת, וכי הממשלה אינה מוכנה להמשיך להמתין לפתרונות מצד התעשייה.

לפי התוכנית, מנגנוני ההגנה אמורים להיות מובנים במכשירים ולהיות מופעלים כברירת מחדל כאשר המשתמש הוא מתחת לגיל 18. הכוונה היא למנוע לא רק צפייה בתוכן מיני מפורש, אלא גם יצירה ושליחה של תמונות עירום מהמכשיר עצמו. הממשלה טוענת כי כך ניתן יהיה לצמצם מקרים שבהם ילדים נלחצים, נסחטים או מנוצלים על ידי עברייני מין כדי ליצור ולשלוח תמונות אינטימיות.

המהלך עשוי לדרוש שימוש בטכנולוגיה שמזהה תוכן רגיש ישירות על המכשיר, עוד לפני שהתמונה נשלחת או מוצפנת. עבור משתמשים מבוגרים, האפשרות לצלם, לשלוח או לצפות בתוכן כזה אמורה להישאר זמינה, אך ייתכן שהם יידרשו לעבור תהליך של אימות גיל כדי לבטל את החסימה.

דווקא הנקודה הזו מעוררת ביקורת מצד פעילים להגנת הפרטיות. לטענתם, מערכת שמחייבת מבוגרים להוכיח את גילם עלולה להביא לאיסוף נוסף של מידע אישי וליצור תשתית טכנולוגית המסוגלת לסרוק תכנים פרטיים. מומחי אבטחה מציינים כי גם אם עיבוד התמונות נעשה על המכשיר עצמו ולא מועבר לשרת חיצוני, עצם יצירת המנגנון מעוררת שאלות בנוגע לגבולות השימוש בו בעתיד.

אפל מסרה כי היא שותפה למחויבות הבריטית למאבק בניצול ופגיעה בילדים, וכי בכוונתה לחזק את כלי ה-"Communication Safety" שלה, שכבר מסוגלים להזהיר ילדים לפני קבלה או שליחה של תמונות המכילות עירום. גוגל מסרה כי היא מחויבת להמשיך לעבוד עם מומחים, מחוקקים, מפתחי אפליקציות ויצרני מכשירים כדי לשפר את בטיחותם של ילדים, תוך שמירה על פרטיות המשתמשים.

החקיקה עדיין אינה בתוקף, והפרטים הטכניים והמשפטיים הסופיים טרם נקבעו. עם זאת, הודעת הממשלה מימים אלו מבהירה כי בריטניה מתכוונת לעבור משלב ההידברות עם חברות הטכנולוגיה לשלב של חקיקה מחייבת, אם לא יוצגו פתרונות משמעותיים יותר.