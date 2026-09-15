אחרי התקיפה: נתניהו מתגאה בחיסול שיטתי של ראשי חמאס

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ראש הממשלה חשף סופית את זהותו של יעד התקיפה ברצועה בתור מפקד חטיבת רפיח של ארגון הטרור, והסביר כי התקיפה עליו היא המשך של מדיניות חיסול מפקדי החמאס ברצועה, דבר שתיאר כאחד מהישגי המלחמה החשובים.