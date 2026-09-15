אחרי התקיפה: נתניהו מתגאה בחיסול שיטתי של ראשי חמאס

ראש הממשלה חשף סופית את זהותו של יעד התקיפה ברצועה בתור מפקד חטיבת רפיח של ארגון הטרור, והסביר כי התקיפה עליו היא המשך של מדיניות חיסול מפקדי החמאס ברצועה, דבר שתיאר כאחד מהישגי המלחמה החשובים.
מטעם ראש הממשלה ושר הביטחון נמסר: "צה"ל תקף כעת את מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור חמאס, וזאת לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מפקד חטיבת חאן יונס ובכירים נוספים בארגון".
נתניהו וכ"ץ הדגישו: "המסר שלנו ברור: שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה".
ולבסוף חיזקו את ידי כוחות הביטחון על הפעולה המוצלחת: "אנו מחזקים את צה"ל והשב"כ, שפועלים בנחישות להסרת האיומים ולהגנה על אזרחי ישראל".
פעם היינו בטוחים שמבטיחים לנו ביטחון מתוך דאגה אמיתית לעתיד. כיום קשה לעכל שמציגים חיסול בודד כניצחון בזמן שנשארנו מדשדשים.