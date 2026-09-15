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חדשות פוליטי מדיני

אחרי התקיפה: נתניהו מתגאה בחיסול שיטתי של ראשי חמאס

ראש הממשלה פרסם הודעה משותפת עם שר הביטחון, וסימן את המערכה לחיסול ראשי חמאס כהישג חשוב של המלחמה

22:46
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נתניהו (יונתן זינדל/פלאש90)

ראש הממשלה חשף סופית את זהותו של יעד התקיפה ברצועה בתור מפקד חטיבת רפיח של ארגון הטרור, והסביר כי התקיפה עליו היא המשך של מדיניות חיסול מפקדי החמאס ברצועה, דבר שתיאר כאחד מהישגי המלחמה החשובים.

מטעם ראש הממשלה ושר הביטחון נמסר: "צה"ל תקף כעת את מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור חמאס, וזאת לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מפקד חטיבת חאן יונס ובכירים נוספים בארגון".

נתניהו וכ"ץ הדגישו: "המסר שלנו ברור: שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה".

ולבסוף חיזקו את ידי כוחות הביטחון על הפעולה המוצלחת: "אנו מחזקים את צה"ל והשב"כ, שפועלים בנחישות להסרת האיומים ולהגנה על אזרחי ישראל".

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יעל
לפני 14 דקות

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