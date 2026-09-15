הפער שמטריד את סין: המפעלים עובדים, הציבור כמעט לא קונה

הכלכלה הסינית סיפקה באוגוסט תמונה מעורבת, כאשר הייצור במפעלים התחזק בקצב מהיר מהצפוי, בעוד הצריכה וההשקעות המשיכו להצביע על חולשה משמעותית במשק.

לפי נתונים שפרסמה הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה של סין, התפוקה התעשייתית במדינה עלתה באוגוסט ב-5.2% לעומת החודש המקביל אשתקד. מדובר בהאצה משמעותית לעומת עלייה של 4.5% שנרשמה ביולי, וגם בתוצאה טובה מהתחזיות. בסקר שערכה רויטרס בקרב 42 כלכלנים הוערכה העלייה הצפויה ב-4.8% בלבד.

אלא שהנתון החזק מהמפעלים עומד בניגוד חד למצבו של הצרכן הסיני. המכירות הקמעונאיות, הנחשבות לאחד המדדים המרכזיים לבחינת עוצמת הצריכה הפרטית, עלו באוגוסט ב-0.4% בלבד בהשוואה לשנה שעברה. זאת לאחר עלייה של 0.6% ביולי, והרבה מתחת לציפיות האנליסטים לעלייה של 0.8%.

גם נתוני ההשקעות ממשיכים להעיד על קושי. ההשקעות בנדל"ן ירדו ב-7.2% בשמונת החודשים הראשונים של השנה, לעומת ירידה של 6.7% בתקופה ינואר-יולי. הנתון אמנם תאם את התחזיות, אך הוא מצביע על המשך ההיחלשות בהשקעות במשק הסיני.

הפער בין הייצור לבין הצריכה הפך לאחת הבעיות המרכזיות של הכלכלה הסינית. מפעלי המדינה ממשיכים ליהנות מביקוש חזק למוצרים המיועדים ליצוא, ובמיוחד בתחומי הטכנולוגיה והתעשיות הקשורות לבינה מלאכותית. בתחילת החודש דווח כי היצוא הסיני זינק באוגוסט, בין היתר בזכות ביקוש בינלאומי למוצרים טכנולוגיים מתקדמים.

מנגד, בתוך סין עצמה הצרכנים עדיין זהירים. משבר הנדל"ן הממושך, הירידה במחירי הבתים והחשש בנוגע להכנסות ולשוק העבודה ממשיכים להכביד על הביטחון הכלכלי של משקי הבית. התוצאה היא כלכלה שבה המפעלים מייצרים בקצב הולך וגובר, אך הציבור המקומי אינו מגדיל את הוצאותיו באותו קצב.

הנתונים החדשים עשויים להגביר את הלחץ על בייג'ינג להציג צעדים נוספים לעידוד הצריכה וההשקעות המקומיות. אף שההתאוששות בתעשייה מעניקה לכלכלה הסינית מרווח נשימה, החולשה בצריכה ובנדל"ן ממשיכה להציב סימני שאלה סביב יכולתה של המדינה לשמור על קצב צמיחה גבוה לאורך זמן.