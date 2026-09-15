אד שירן בהופעה ( Miguel Angel Lopez Rojas / Shutterstock.com )

אד שירן פרסם היום (שלישי) הצהרה מפורטת שבה התייחס לראשונה להדחת הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות האמריקאי שלו. הזמר הבהיר כי ההחלטה להרחיק את מקלמור מהמשך הטור לא הייתה שלו, אלא של האולמות והמפיקים, לאחר שהראפר ניצל את הבמה לנאום פוליטי חריף במהלך הופעות החימום בניו ג'רזי.

"אני מזועזע מהסכסוך בין ישראל לפלסטין", פתח שירן את הודעתו ברשתות החברתיות. "הסבל והכאב שנגרמים לשני הצדדים הם טרגדיה אנושית. יש יותר מדי מלחמות ברחבי העולם שגורמות לכאב בלתי נתפס, ואין לקבל אף אחת מהן". "האולמות איימו לבטל את המופעים" שירן הסביר כי הסכים לבקשתו של מקלמור להצטרף לסיבוב ההופעות בשנה שעברה משום שהוא מעריך אותו כאמן, ואיפשר לו לבחור בעצמו את רשימת השירים שיבצע. אולם לאחר ההופעות באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, שבהן ביצע מקלמור את שירו השנוי במחלוקת "Hind's Hall" מול יותר מ-80 אלף צופים, התפתח משבר. "אולמות שבהם אני צפוי להופיע בהמשך סיבוב ההופעות הודיעו שהם יבטלו את המופעים אם הוא ימשיך לשמש כמופע החימום", מסר שירן. לדבריו, נאמר לו שהעמדה נבעה מהאופן שבו מקלמור העביר חלק מהמסר שלו במהלך ההופעה, ולא מהמסר עצמו. הזמר הבהיר כי ניסה למצוא פתרון יחד עם ההפקה, אך בסופו של דבר מקלמור הוסר מהמשך סיבוב ההופעות. "זו לא הייתה החלטה שלי", הדגיש שירן, תוך שהוא מוסיף כי הוא מכבד את זכותו של מקלמור להחזיק בעמדות פוליטיות.

הראפר מקלמור ( שאטרסטוק )

הארגון הישראלי-אמריקאי: "זו לא העת ל-Save Myself"

בתגובה להצהרת שירן, פרסם ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC) מסר חריף שבו ציין כי "זו לא העת ל-Save Myself" - התייחסות לשיר האהוב של שירן משנת 2017 שעוסק בדאגה לעצמך לפני שאתה דואג לאחרים.

"שירן מדבר בתגובתו על רצונו שההופעות שלו יהיו 'מקום בטוח' ועל כך שהקהל שלו אינו מגיע ל'פורום פוליטי' - אבל כשהגיע הרגע לקחת אחריות על מה שהתרחש על הבמה שלו, הוא בחר להדגיש שההחלטה להדיח את מקלמור לא הייתה שלו", ציין הארגון.

בארגון הדגישו כי מקלמור לא רק קרא סיסמאות פוליטיות, אלא הציג את המלחמה באופן חד-צדדי, תוך מחיקת הטבח שהוביל אליה - טבח שבו מחבלי חמאס רצחו, אנסו וחטפו יותר מ-1,400 בני אדם ביום אחד. "זו אינה רק 'ביקורת על ישראל'. זהו מסר שחוצה את הגבול שבין ביקורת פוליטית לגיטימית לבין אנטישמיות", הבהירו.

לסיום נכתב בהצהרת הארגון: "אנחנו מברכים על הסרת הרטוריקה האנטישמית מהסיבוב".