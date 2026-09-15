נחשבה מתה במשך 60 שנה - והתגלתה כשהיא שוקקת חיים

שונית אלמוגים מול חופי בנין, שבמשך עשרות שנים נחשבה מתה, התגלתה מחדש כשהיא שוקקת חיים. צוות חוקרים שבחן את האזור באמצעות טכנולוגיות מודרניות איתר בעומק של יותר מ-50 מטרים קהילות אלמוגים פעילות ומגוון מיני דגים.

השונית תועדה לראשונה בסקרים שנערכו בשנות ה-60 של המאה הקודמת. הסקרים נועדו אז בעיקר לאיתור אזורי דיג פוריים, והחוקרים שסקרו את קרקעית הים העריכו כי שונית האלמוגים העמוקה שנמצאה באזור ככל הנראה מתה.

יותר מ-60 שנה לאחר מכן חזרו מדענים לאזור כשהם מצוידים בסונאר מתקדם, ברחפן תת-ימי ובמערכת מצלמות עומק. הם סרקו כ-11.5 קילומטרים מקרקעית הים וזיהו שני אזורים שנראו מתאימים לקיומה של שונית. לאחר מכן נשלחו המצלמות אל הקרקעית, והתמונות שהתקבלו הפתיעו את החוקרים.

במקום שונית נטושה התגלו לפחות שמונה סוגי אלמוגים ושמונה מיני דגים המשתמשים באזור כמקום מחסה וכמקור מזון. בין היתר תועדו דגי סנאפר אפריקניים, דגי פרפר ומינים נוספים האופייניים למימי מערב אפריקה.

מדובר בשונית מזופוטית - מערכת אלמוגים החיה בעומקים גדולים יחסית, שבהם מגיעה כמות אור מוגבלת. בניגוד לשוניות האלמוגים הרדודות והמוכרות, מערכות כאלה אינן חייבות ליצור מבנה רציף אחד, ולעיתים הן מורכבות מכתמי אלמוגים המפוזרים על פני אזורים סלעיים בקרקעית הים.

לדברי החוקרים, זו ככל הידוע העדות המאומתת הראשונה למערכת אלמוגים מזופוטית חיה על המדף היבשתי של מפרץ גינאה. התגלית עשויה להעיד כי לאורך חופי מערב אפריקה קיימות מערכות אלמוגים נוספות שפשוט לא נחקרו עד כה.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי המחקר עדיין בראשיתו. בשלב זה לא נאספו דגימות פיזיות מהאלמוגים, ולכן הזיהוי שלהם מבוסס בעיקר על צילומים. גם לא ניתן לדעת אם השונית הייתה באמת מתה בשנות ה-60 ולאחר מכן התאוששה, או שהחוקרים באותה תקופה פשוט טעו בהערכת מצבה.

המסמכים ההיסטוריים אף מעלים אפשרות שמערכת האלמוגים באזור משתרעת לאורך כ-40 קילומטרים במקביל לחוף. החוקרים בדקו עד כה רק חלק קטן מהשטח, והם מקווים שמחקרים נוספים יחשפו את היקפה האמיתי של השונית.

לדברי ראש צוות המחקר, התגלית עשויה לספק לא רק מידע על האלמוגים עצמם, אלא גם מעין "ארכיון טבעי" שיאפשר להבין כיצד השתנה האוקיינוס באזור במשך עשרות שנים.