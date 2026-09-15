עדיין משלמים לחברת החשמל? כחצי מיליון משפחות כבר עברו וחסכו

אם חשבון החשמל שלכם עדיין מגיע במסלול הרגיל של חברת החשמל, אתם כבר לא בהכרח נמצאים באותו מצב כמו השכן בדירה ממול. מאות אלפי משקי בית עברו בשנתיים האחרונות לספקי חשמל פרטיים ומקבלים הנחה על חלק מחשבון החשמל.

נתונים חדשים שפורסמו בספטמבר מצביעים על האצה במעבר. כ־450 אלף משקי בית כבר הצטרפו לספקים פרטיים מאז פתיחת השוק, ובאוגוסט נחצה לראשונה רף של 20 אלף צרכנים שעברו בחודש אחד.

הנתון המעניין נמצא דווקא בערים מסוימות. במודיעין עילית כשליש מהמונים כבר עברו לספק פרטי. גם בבני ברק, פתח תקווה, ראשון לציון, בית שמש וערים נוספות שיעור המעבר גבוה.

כמה הנחה מקבלים?

הספקים הפרטיים מפרסמים מסלולים עם הנחות שנעות בדרך כלל סביב כמה אחוזים, ובמסלולים מסוימים ההנחה מגיעה עד 20% ואף 21% בשעות מוגדרות.

כאן נמצא פרט שחשוב להבין לפני שמחשבים את החיסכון. ההנחה אינה בהכרח ניתנת על כל סכום החשבון. בחלק מהמסלולים היא חלה על רכיב צריכת החשמל המשתנה. תשלומים קבועים ורכיבי רשת ממשיכים להיגבות לפי התעריפים שקובעת רשות החשמל.

גם ההנחות הגבוהות ביותר ניתנות בדרך כלל בשעות מסוימות ובמסלולים שמחייבים מונה חכם. לכן משפחה שרואה פרסום של 20% הנחה לא צריכה להכפיל אוטומטית את חשבון החשמל שלה ב־20%.

אין לכם מונה חכם? אתם עדיין רשאים לעבור

אחת הטעויות הנפוצות היא לחשוב שהרפורמה מיועדת לבעלי מונה חכם בלבד. לפי מדריך רשות החשמל, גם צרכן ביתי בעל מונה בסיסי רשאי לעבור למספק פרטי, כל עוד מדובר בתעריף המתאים והוא אינו משתמש במונה תשלום מראש.

ההבדל נמצא בסוג המסלול. מונה חכם מאפשר לספק לדעת כמה חשמל נצרך בכל שעה, ולכן ניתן להציע הנחה עמוקה בשעות מוגדרות. במונה רגיל אין מידע שעתי כזה. לכן המסלולים שמתאימים לו מבוססים בדרך כלל על הנחה קבועה לאורך היממה.

מונה רגיל דורש גם קריאת מונה עצמית במסגרת תהליך המעבר, לפי המועד שקובעת רשות החשמל.

ומה קורה כשיש הפסקת חשמל?

כאן יש עוד נקודה שמבלבלת צרכנים. המעבר לספק פרטי אינו אומר שחברה אחרת מגיעה לטפל בכבלים, בעמודים או במונה.

חברת החשמל נשארת אחראית על רשת החשמל, התשתית, המונה ותקלות באספקה. הספק הפרטי עוסק במכירת החשמל, במסלול המחיר ובגבייה בהתאם להסכם מול הלקוח.

לכן במקרה של תקלה ברשת, זהות החברה שממנה אתם קונים את החשמל אינה משנה את האחריות על תיקון התשתית.

גם שוכרי דירות רשאים לעבור

לא צריך להיות בעל הדירה כדי להצטרף לרפורמה. רשות החשמל קובעת שגם שוכר רשאי לעבור לספק פרטי. הדרישה המרכזית היא שהחשבון והשיוך יתאימו לפרטי הצרכן שנרשם להספקה.

עבור שוכרים שמשלמים בעצמם את חשבון החשמל, מדובר בפרט חשוב. אין סיבה להניח שההנחה שמורה לבעלי נכסים.

כמה זמן לוקח המעבר?

המעבר מתבצע מול הספק החדש. לאחר בחירת מסלול ומסירת הפרטים, הספק מגיש את בקשת הניוד למערכת.

לפי מדריך רשות החשמל, בקשה תקינה מטופלת במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו למעבר בין מספקים. תחילת ההספקה מתבצעת בהתאם למועד אישור הבקשה ולחודש הקלנדרי הרלוונטי.

אין צורך להחליף חוטים בבית ואין הפסקת חשמל בגלל המעבר. מבחינת התשתית הפיזית, החשמל ממשיך להגיע דרך אותה רשת.

אפשר גם להתחרט

מעבר לספק פרטי אינו חתונה לכל החיים. צרכן רשאי לעבור בהמשך לספק אחר או לחזור להספקה של חברת החשמל, בהתאם להסכם ולכללי המעבר.

לפני הצטרפות כדאי לבדוק אם המסלול כולל תקופת התחייבות, מה גובה ההנחה בפועל, באילו שעות היא ניתנת ועל איזה חלק מהחשבון היא מחושבת.

רשות החשמל קובעת שמספק שמציע מסלול עם התחייבות נדרש להציע גם אפשרות ללא התחייבות.

הערים שבהן התושבים רצו לעבור

הנתונים החדשים מציגים פערים גדולים בין ערים. מבין הערים הגדולות, בבני ברק שיעור המעבר הגיע לכ־20.9%. בפתח תקווה עברו כ־20.7% מהמונים ובראשון לציון כ־20.1%.

במודיעין יותר מ־28% מהמונים עברו. בבית שמש שיעור המעבר הגיע לכ־20.5%.

מודיעין עילית נמצאת בראש הרשימה הארצית עם כ־33% מהמונים שעברו לספקים פרטיים. בבאר יעקב שיעור המעבר הגיע לכ־29%.

בתל אביב מספר העוברים גבוה במספרים מוחלטים, יותר מ־31 אלף מונים, אך שיעורם מכלל המונים בעיר עומד על כ־11.8%.

לפני שעוברים, בדקו את החשבון האחרון

הדרך הנכונה להשוות אינה להסתכל על אחוז ההנחה הגדול ביותר בפרסומת.

קחו חשבון חשמל אחרון ובדקו כמה קוט"ש אתם צורכים, אם מותקן אצלכם מונה חכם או רגיל, ועל איזה חלק מהחשבון חלה ההנחה במסלול שאתם בוחנים.