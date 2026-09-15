ברית מכה על הקרשים: טורקיה ופקיסטן סירבו רשמית לסעודיה 

לפני מספר שבועות לא רבים, עצר המזרח התיכון את נשימתו וצפה בערב הסעודית בוחרת סוף סוף צד, ועכשיו מגלה הממלכה הסעודית כמה בחרה לא נכון.

לאחר שבמשך שנים, מאז הצטרפותה של איחוד האמירויות להסכם אברהם, שיחקה סעודיה משחק כפולה וצעדה באמצע בין שני גושים אזוריים, הגוש הישראלי-אמריקאי-אמירתי המתון והמשטרים האזוריים עם קשרים איסלמיסטיים וקיצוניים.

לפני שבועות בודדים, חתמה סעודיה על הסכם מגה, שתואר כהסכם ביטחוני אזורי משולש, של סעודיה עם פקיסטן וטורקיה, שתי מדינות עם נטיות מובהקות לאיסלמיזם וקיצוניות. כותרות רבות מכרו את ההסכם בתור "ברית נאט"ו מזרח תיכונית" בהקשר לכך שסעיפי ההסכם קבעו כי מתקפה על אחד היא מתקפה על כולם.

אך בכעת מסתבר כי הנייר היה שווה הרבה יותר מהמילים, טורקיה ופקיסטן העבירו בימים האחרונים מסרים לסעודיה, כי לא ישתתפו כלל במערכה נגד החות'ים, למרות שהמתקפות בתוך סעודיה מתגברות מיום ליום, והמורדים החות'ים מאיימים על סעודיה היום יותר מבעבר.

על פי ציטוטים שנמסרו לתקשורת, גורמים טורקיים ופקיסטנים הבהירו באופן שלא משתמע לשתי פנים שאין בכוונתם לקחת חלק בלחימה ואף קבעו כי "לשון ההסכם לא מחייבת הגנה הדדית בכל סכסוך" וטענו כי אי אפשר להפעיל אותו שלא במקרה של סכנה לקיום המדינה.