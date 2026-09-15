נוצצת בזהב וירוק: מין חדש ומיוחד התגלה ביערות הודו

החיפושית ( צילום: Authors, https://doi.org/10.26515/rzsi/v126/i3/2026/173167 )

מין חדש ומרשים של חיפושית התגלה בשמורת הטבע ויאנאד שבמדינת קרלה שבהודו. החיפושית, המשתייכת למשפחת החיפושיות האפלוליות ולסוג Steneucyrtus, בולטת בגופה הכהה שמחזיר אור בגוונים אחידים של זהב וירוק ויוצר מראה מתכתי נוצץ. החוקרים העניקו לה את השם Steneucyrtus wayanadensis, על שם האזור שבו נמצאה.

החיפושיות נאספו במהלך מחקר מדעי שבוצע באזור יער צ'תלאיאם בשמורה. החוקרים פעלו בשעות הלילה והשתמשו במלכודות אור המושכות חרקים פעילי לילה. במחקר השתתפו מדענים מהמרכז האזורי של הסקר הזואולוגי של הודו, ממכללת MES Mampad ומאוניברסיטת קליקוט. בדיקה מפורטת הראתה כי לא מדובר רק בחיפושית בעלת צבע יוצא דופן. החוקרים זיהו מספר מאפיינים אנטומיים המבדילים אותה מקרובות המשפחה הידועות שלה. כנפי החפייה הקשיחות שלה שטוחות לחלוטין ואינן נושאות את המרקם המחוספס והמקוּמט שמופיע אצל אחד המינים הקרובים. בנוסף נמצאו הבדלים בעומק השקעים הזעירים שעל הגוף ובמבנה החריצים שעל כנפי החפייה. אחד המינים שאליהם הושוותה החיפושית החדשה הוא Steneucyrtus pexicollis, הידוע מהודו, ואחר הוא Steneucyrtus srilankae מסרי לנקה. בעוד שהמין החדש מציג ברק זהוב-ירקרק אחיד, קרוביו נבדלים ממנו בגוונים, במרקם ובמבנה פני הגוף. אלא שהסקר סיפק הפתעה נוספת: במהלך העבודה התגלה מחדש גם S. pexicollis, מין שלא תועד בהודו מאז שתואר לראשונה בשנת 1896. כלומר, החוקרים מצאו חיפושית שלא נרשמה במדינה במשך כ-130 שנה. המחקר פורסם בכתב העת Records of the Zoological Survey of India. התגלית מוסיפה עוד מין לרשימת המינים הידועים מהגהאט המערביים, אחד האזורים העשירים במיוחד במגוון ביולוגי בהודו.