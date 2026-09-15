יש לכם משכנתה צמודת מדד? הנתון שעלול להוסיף אלפי שקלים לחוב 

בעלי משכנתאות והלוואות צמודות מדד קיבלו נתון שכדאי לבדוק מול הבנק. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב־0.7%, בעוד האינפלציה השנתית נותרה ברמה של 1.5%.

עלייה חודשית של 0.7% נשמעת קטנה, אך כאשר היא פוגשת חוב של מאות אלפי שקלים התמונה משתנה. במסלולי משכנתה שצמודים למדד, עלייה במדד מגדילה את יתרת הקרן בהתאם לתנאי ההלוואה.

בכמה כסף מדובר?

ניקח יתרה צמודה של 500 אלף שקל. עלייה של 0.7% משקפת תוספת תיאורטית של כ־3,500 שקל לקרן הצמודה. ביתרת חוב של מיליון שקל, אותה עלייה משקפת כ־7,000 שקל.

החישוב אינו אומר שההחזר החודשי יקפוץ מיד באותו סכום. התוספת נפרסת במסגרת יתרת ההלוואה וההחזרים העתידיים. הסכום המדויק תלוי במועד ההצמדה, ביתרת הקרן ובתנאי המשכנתה.

לכן מי שמחזיק משכנתה שמורכבת ממספר מסלולים צריך לבדוק כמה מתוך החוב שלו צמוד למדד. מסלול פריים, למשל, אינו מושפע ישירות ממדד המחירים לצרכן.

מה התייקר באוגוסט?

לפי הנתונים שפורסמו הערב, הירקות הטריים התייקרו ב־2.9%, סעיף התחבורה עלה ב־2.7%, תרבות ובידור עלו ב־2% וסעיף הדיור עלה ב־0.6%.

מנגד, הפירות הטריים ירדו ב־2%, ההלבשה ירדה ב־0.8%, המזון ירד ב־0.5% והריהוט והציוד לבית ירדו ב־0.3%.

למרות העלייה החודשית במדד, האינפלציה ב־12 החודשים האחרונים נותרה ברמה של 1.5%.