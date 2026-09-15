"תלות מסוכנת": לגארד מזהירה מתרחיש שישתק את אירופה

אירופה מסתכנת ביצירת תלות אסטרטגית עמוקה בבינה מלאכותית שפותחה מחוץ ליבשת, כך הזהירה נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, שקראה למדינות אירופה להקים במהירות תשתית עצמאית בתחום.

בנאום שנשאה בווינה אמרה לגארד כי החברות האירופיות אמנם משקיעות יותר ויותר בבינה מלאכותית, אך חלק גדול מהטכנולוגיה שבה הן משתמשות מיובא מחו"ל, ובעיקר מארצות הברית. לדבריה, המשמעות היא שאירופה עלולה למצוא את עצמה בעתיד תלויה בגורם חיצוני כמעט בכל חלקי המשק.

לגארד הזהירה כי בתוך שנים ספורות מערכות AI עשויות למלא תפקידים מרכזיים בבדיקת סחורות בגבולות, בבחירת דוחות מס לביקורת, בניהול תנועת רכבות, במעקב אחר חולים בבתי חולים ובסליקת תשלומים במערכת הבנקאית.

אם ספק חיצוני יחליט להגביל את הגישה לטכנולוגיה, לשנות את תנאי השימוש בה או להעלות את המחיר, הפגיעה עלולה להיות רוחבית. לדבריה, מצב כזה יכול להעניק לשותפת סחר כוח מיקוח יוצא דופן מול אירופה, גם בסוגיות שאינן קשורות ישירות לטכנולוגיה, כמו מכסים או מיסוי דיגיטלי.

הפתרון, לפי לגארד, הוא הגדלה משמעותית של יכולות המחשוב האירופיות ופיתוח תשתיות מקומיות. לדבריה, כבר כיום אין באירופה מספיק מרכזי נתונים כדי לענות על הביקוש, ואם המגמה הנוכחית תימשך, הפער בין הביקוש לבין היכולת המקומית עלול לגדול ביותר מפי שישה במהלך העשור הקרוב.

לגארד הוסיפה כי אירופה אינה חייבת בהכרח לפתח את מודל הבינה המלאכותית החזק ביותר בעולם. לדבריה, היא זקוקה למודלים אירופיים שיהיו "טובים מספיק" עבור רוב השימושים החשובים ויופעלו על גבי תשתיות הנמצאות בשליטה אירופית.

מעבר לשאלת העצמאות הטכנולוגית, לגארד הצביעה גם על הפוטנציאל הכלכלי העצום. לפי הערכתה, אימוץ מהיר של בינה מלאכותית עשוי להעלות את רמת הפריון באירופה בעד 4% במהלך עשור, שיפור שעשוי להשפיע באופן משמעותי גם על מצבן של קופות הציבור.

לדבריה, התלות האמריקאית מורגשת כבר כיום גם בשווקים הפיננסיים. חברות טכנולוגיה אמריקאיות זקוקות לסכומי עתק כדי לממן מרכזי נתונים ותשתיות AI, וחלקן מגייסות אשראי גם באירופה. התחרות על ההון עלולה להעלות את עלויות המימון עבור חברות אירופיות אחרות.

גם החסכונות האירופיים חשופים למגמה. קרנות פנסיה באירופה משקיעות סכומים משמעותיים במניות של חברות טכנולוגיה אמריקאיות, ולכן ירידה חדה בשווי חברות ה-AI והטכנולוגיה בארה"ב עלולה לפגוע גם בחוסכים באירופה.

האזהרה של לגארד משקפת חשש הולך וגובר באירופה כי המרוץ אחר הבינה המלאכותית כבר אינו רק מאבק עסקי. ככל שהטכנולוגיה הופכת לתשתית בסיסית של הכלכלה, המדינה או הגוש שישלטו במודלים, במרכזי הנתונים ובכוח המחשוב יחזיקו גם ביתרון אסטרטגי משמעותי.