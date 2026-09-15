עדיין אסור לשתות מהברזים: עדכון חשוב לתושבי הצפון

זיהום מי השתייה בעיר כרמיאל בצפון נמשך, על פי עדכון העירייה ממצאי הזיהום במים ממשיכים להיות חריגים, ושתיית המים ישירות מהברזים איננה בטיחותית ללא טיפול.
על פי העירייה משרד הבריאות, רשות המים, תאגיד המים עין כרמים ומקורות ממשיכים בבדיקות רצופות ומבוצעות פעולות בניסיון להביא לשיפור מצב הזיהום, אך למען בטיחות התושבים, ממשיך איסור שתיית המים לפחות עד שעות הבוקר.
העירייה הודיעה כי תתגבר את מתקני הלימודים, הגנים ובתי הספר בעיר, במצבורי מים מינרליים מבעוד מועד לקראת מחר, אך מומלץ לשלוח את הילדים עם בקבוק מים פרטי נוסף.
מראש העיר כרמיאל, משה קונינסקי, נמסר כך בנושא: ״אנו ערוכים לתת מענה לתושבים ולמערכת החינוך. הבדיקות נמשכות, ואנו פועלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. כל שינוי יובא לידיעת הציבור״.