עדיין אסור לשתות מהברזים: עדכון חשוב לתושבי הצפון

זיהום מי השתייה בעיר כרמיאל בצפון נמשך, על פי עדכון העירייה ממצאי הזיהום במים ממשיכים להיות חריגים, ושתיית המים ישירות מהברזים איננה בטיחותית ללא טיפול.

על פי העירייה משרד הבריאות, רשות המים, תאגיד המים עין כרמים ומקורות ממשיכים בבדיקות רצופות ומבוצעות פעולות בניסיון להביא לשיפור מצב הזיהום, אך למען בטיחות התושבים, ממשיך איסור שתיית המים לפחות עד שעות הבוקר.