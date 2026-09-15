מחזיקים טלפון כשר? החוק החדש שישנה את ההודעות מביטוח לאומי ורשות המסים

קבלת הודעה מביטוח לאומי, רשות המסים או רשות האוכלוסין מתבצעת כיום פעמים רבות באמצעות מסרון. אלא שעבור מי שמחזיק טלפון שאינו מקבל SMS, הודעה חשובה עלולה שלא להגיע באותה הדרך.

תיקון חדש לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים נועד לתת מענה לבעיה. החוק מחייב שלושה גופים מרכזיים, המוסד לביטוח לאומי, רשות המסים ורשות האוכלוסין וההגירה, לשלוח מסר קולי מוקלט כאשר מספר הטלפון של האזרח אינו מקבל מסרונים. החוק נכנס לתוקף ב־20 ביולי 2026, וההחלה שלו תתבצע בהדרגה לאורך שלוש שנים.

במקום SMS, הטלפון יקבל הודעה קולית

הרעיון מאחורי התיקון ברור. כאשר גוף ציבורי שולח הודעה במסגרת שירות דיגיטלי נפוץ, אזרח שמחזיק מספר שאינו מקבל מסרונים יקבל את המידע באמצעות הודעה קולית מוקלטת. השינוי רלוונטי במיוחד לציבור שמשתמש בטלפונים כשרים או במכשירים שאינם תומכים בקבלת SMS.

עד היום המעבר של שירותים ממשלתיים לערוצים דיגיטליים יצר פער עבור אזרחים שלא משתמשים באותם ערוצים. החוק החדש מבקש לצמצם את הפער בלי לחייב את האזרח להחזיק טלפון חכם.

שלושה גופים נמצאים בשלב הראשון

החובה שנקבעה בחוק חלה על המוסד לביטוח לאומי, רשות המסים ורשות האוכלוסין וההגירה. מדובר בגופים ששולחים לציבור מידע בנושאים כמו קצבאות, תשלומים, חובות, מסמכים ושירותים ממשלתיים.

לפי תקציר החוק של הכנסת, החובה מתייחסת למצבים שבהם אותם גופים מעניקים שירות דיגיטלי נפוץ ושולחים הודעות לציבור. כאשר מספר הטלפון אינו מקבל מסרונים, המידע יישלח כמסר קולי מוקלט.

המשמעות אינה שכל שיחה מהגופים הללו תהפוך להקלטה. החובה קשורה למסרים שנשלחים במסגרת השירותים הדיגיטליים שעליהם חל החוק.

ניתן יהיה לשמוע את ההודעה שוב

במהלך הליך החקיקה נקבע מנגנון שמאפשר שמיעה חוזרת של המסר הקולי באמצעות חיוג למספר שממנו התקבלה ההודעה.

לפי נוסח ההצעה שאושר בשלבים שקדמו לחקיקה הסופית, האפשרות לשמוע שוב את המסר תישמר למשך 30 ימים לפחות ממועד קבלתו. הסעיף מקבל חשיבות כאשר מדובר בפרטים כמו מועד, סכום, מסמך שנדרש להגיש או פעולה שהאזרח נדרש לבצע.

למה החוק נולד?

בשנים האחרונות יותר שירותים ממשלתיים עברו לאינטרנט, לאזור האישי ולמסרונים. עבור מרבית הציבור מדובר בדרך נוחה ומהירה לקבל מידע, אך מי שאינו משתמש במכשיר שתומך במסרונים נשאר לעיתים ללא אותו ערוץ תקשורת.

בדברי ההסבר לחוק הודגש הצורך לתת מענה למי שאין ברשותו אמצעים לקבל שירות דיגיטלי בדרך המקובלת או שאינו מיומן בעבודה עם כלים דיגיטליים. הנושא קיבל תשומת לב מיוחדת בדיוני הכנסת בשל ציבור משתמשי הטלפונים הכשרים, לצד אוכלוסיות נוספות שמתקשות לקבל מסרים דיגיטליים.

השינוי לא יקרה ביום אחד

למרות שהחוק נכנס לתוקף ביולי 2026, הכנסת קבעה יישום הדרגתי לאורך שלוש שנים.

לכן לא כל הודעה מכל אחד משלושת הגופים תתחיל להגיע מיד כהודעה קולית. הגופים נדרשים להתאים את המערכות ואת השירותים הדיגיטליים בהתאם ללוח היישום. עבור הציבור המשמעות היא שהשירות יתרחב בהדרגה, ולא במועד אחיד לכל ההודעות והשירותים.

גם השפות נכנסות לתמונה

התיקון עוסק גם במידע על שירותים דיגיטליים הניתנים בערבית, רוסית ואמהרית.

שלושת הגופים יחויבו לאסוף מידע על השירותים שהם מעניקים בשפות הללו, והמידע ייכלל בדיווחים שמועברים לכנסת באמצעות מערך הדיגיטל הלאומי. המטרה היא לאפשר מעקב אחר הנגישות של השירותים הממשלתיים לקבוצות שונות באוכלוסייה.

מה צריך לעשות כדי לקבל מסר קולי?

החוק אינו דורש מהציבור לעבור לטלפון חכם. ההסדר נועד בדיוק עבור מספרים שאינם מקבלים מסרונים.

ככל שהיישום יתקדם, המערכות של הגופים הציבוריים יצטרכו לזהות שמדובר במספר שאינו מקבל SMS ולתת מענה בדרך שנקבעה. מי שמחזיק טלפון כשר ומקבל שירותים מביטוח לאומי, רשות המסים או רשות האוכלוסין כדאי שיעקוב בחודשים הקרובים אחר אופן קבלת ההודעות.

שינוי קטן עם משמעות לציבור גדול

שירותים ממשלתיים ממשיכים לעבור לערוצים דיגיטליים, אך לא כל אזרח מחזיק סמארטפון או מעוניין לקבל מידע באמצעות מסרונים.

החוק החדש קובע לראשונה מנגנון מפורש לשליחת הודעה קולית במקרים שנכללים בהסדר. עבור בעלי טלפונים כשרים, הודעה חשובה על קצבה, מס או שירות ממשלתי אמורה בהדרגה להגיע גם בלי SMS.