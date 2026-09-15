עגלות, צעצועים וחומרי ניקוי: השינוי שיגיע למדפים בישראל 

מי שנכנס לחנות למוצרי תינוקות או מחפש צעצועים מכיר את פערי המחירים בין ישראל לארצות הברית. לעיתים אותו מותג נמכר מעבר לים במבחר גדול יותר ובמחיר אחר, אך יבוא לישראל מחייב עמידה בדרישות המקומיות. רפורמה שאושרה בכנסת ביולי 2026 משנה חלק מהכללים.

במסגרת "מה שטוב לארה"ב טוב לישראל", יבואנים יקבלו מסלול נוסף שיאפשר להביא לישראל מוצרים שיוצרו בארצות הברית ועומדים בדרישות האסדרה הפדרלית האמריקאית שאומצה בישראל.

מה ייכנס בשלב הראשון?

לפי משרד הכלכלה, הפעימה הראשונה מתוכננת לתחילת שנת 2027. ברשימה נמצאים מוצרי תינוקות וילדים, צעצועים, בקבוקים, כלי אוכל ואביזרי שתייה לילדים, מיטות, עריסות, עגלות ילדים, נדנדות, טרמפולינות ואופניים.

גם חומרי ניקוי ייכנסו למסלול, ובהם אבקות כביסה ואבקות למדיח. מוצרים נוספים צפויים להצטרף בהתאם לאסדרה שתאומץ.

מה משתנה מבחינת היבואן?

עד היום יבואן נדרש לעבוד לפי דרישות התקינה והמסלולים הקיימים בישראל. הרפורמה מוסיפה מסלול אמריקאי.

במסלול החדש, עוסק יוכל לייבא ולשווק מוצרים שעומדים בדרישות הפדרליות שאומצו בישראל, בתנאי שהמוצרים יוצרו בארצות הברית או בישראל ושיישמר תיעוד מתאים לגבי מקורם.

המטרה היא לצמצם חסמים שמייקרים ומאריכים את תהליך הייבוא. מבחינת הצרכן, המשמעות המבוקשת היא כניסה של יותר יבואנים ומבחר רחב יותר על המדף.

האם המחירים ירדו?

כאן חשוב להפריד בין מטרת הרפורמה לבין המחיר שיפגוש הצרכן בקופה. משרד הכלכלה מעריך שהרחבת מסלולי הייבוא תגדיל תחרות ותפחית עלויות רגולטוריות. אין בחוק מנגנון שמחייב חנות או יבואן להוריד מחיר בעקבות ההקלה.

לכן השינוי אינו מבטיח שעגלה שעולה כיום 3,000 שקל תימכר מיד במחיר נמוך יותר. ההשפעה תלויה במספר היבואנים שייכנסו למסלול, במחירי הרכישה בארצות הברית, בהובלה, במיסוי ובתחרות בין הרשתות.

לממשלה כבר יש נתונים מרפורמת אירופה

המסלול האמריקאי מגיע לאחר רפורמת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל".

לפי נתוני משרד הכלכלה, לאחר השינויים במסלולי הייבוא האירופיים נרשמה עלייה של 35% במספר יבואני שואבי האבק, 26% במספר יבואני מכונות הקפה, 20% ביבואני הצעצועים ו־15% ביבואני עגלות התינוק.

המשרד דיווח גם על ירידות מחירים בחלק מהמוצרים שנבדקו. במדגם שפרסם נמצאו הפחתות שהגיעו עד 45% במדיחי כלים, עד 34% במייבשי כביסה ועד 24% במכונות כביסה. הנתונים מתייחסים למוצרים ונקודות מכירה שנכללו בבדיקה, ולא לכלל השוק.

לא כל מוצר אמריקאי יוכל להיכנס

הרפורמה אינה מעניקה כניסה חופשית לכל מוצר שנמכר בארצות הברית.

מוצרי מזון, כלי רכב מנועיים וציוד בתחום כיבוי האש אינם נכללים במסלול האמריקאי שאושר. גם מוצרי חשמל שייכנסו במסלול יצטרכו להתאים לרשת החשמל בישראל.

יבואנים במסלול האמריקאי יידרשו גם לעקוב אחר קריאות לתיקון מוצרים בארצות הברית ולדווח לממונה על התקינה כאשר מתעורר חשש בטיחותי.

למה הורים צריכים לעקוב?

מוצרי תינוקות וילדים הם בין הקטגוריות הראשונות שנכנסות לרפורמה. מדובר בשוק שבו משפחות מוציאות אלפי שקלים על עגלות, עריסות, מיטות, מושבים, בקבוקים וציוד נוסף.

כניסה של מותגים ודגמים שמיוצרים עבור השוק האמריקאי תרחיב את האפשרויות שעומדות בפני הצרכן הישראלי. מידת ההשפעה על המחיר תתברר לאחר כניסת היבואנים למסלול ובחינת המחירים בפועל.

מתי השינוי מתחיל?

לפי הודעת משרד הכלכלה והתעשייה על אישור הרפורמה, הפעימה הראשונה צפויה להיכנס לתוקף בתחילת שנת 2027. בהודעה לא צוין יום מדויק לתחילת הפעימה. לפרסום משרד הכלכלה

בשלב זה ייכללו הקטגוריות הראשונות שנמנו ברפורמה, ובהמשך צפויים להצטרף מוצרים נוספים בהתאם לאסדרה שתאומץ בישראל.