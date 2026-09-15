נוסעים לירדן עם הרכב? מהיום נאסרה היציאה בשני מעברי גבול

ישראלים שתכננו לצאת לירדן בימים הקרובים עם הרכב הפרטי צריכים לעדכן את התוכניות. החל מהיום, 15 בספטמבר, ועד יום ראשון, 20 בספטמבר, רשות שדות התעופה לא תאפשר יציאה מישראל ברכב פרטי דרך מעבר נהר הירדן ומעבר יצחק רבין.

ההגבלה נקבעה בעקבות העומס הצפוי במעברים לקראת יום הכיפורים. היא אינה מתייחסת לכל יציאה לירדן, אלא ליציאה עם רכב פרטי דרך שני המעברים שנכללים בהודעה.

מה קורה למי שכבר תכנן להגיע עם הרכב?

מי שתכנן חופשה בעקבה, טיול בירדן או נסיעה אחרת וחישב את המסלול לפי מעבר עם המכונית, לא יוכל להעביר את הרכב בשני המעברים בתקופת ההגבלה.

ההודעה חלה החל מ 15 בספטמבר ועד 20 בספטמבר, כולל. המשמעות היא שגם מי שכבר הזמין מלון או תכנן מסלול עם רכב ישראלי צריך לבדוק חלופה לפני ההגעה למסוף.

נוסעים בלי רכב? יש פתרון במעבר נהר הירדן

במעבר נהר הירדן תתאפשר יציאת נוסעים ללא רכב בהתאם לשעות הפעילות. רשות שדות התעופה מפעילה שירות הסעה מהצד הישראלי לצד הירדני במחיר של 8 שקלים לנוסע.

ההסעה מחליפה את מעבר הרכב הפרטי בשטח המסוף. מי שמתכנן להמשיך לטיול בירדן צריך להיערך מראש גם לתחבורה בצד הירדני.

לא מדובר בסגירה מלאה של שני המעברים לאורך כל התקופה. ההגבלה מתמקדת ביציאה עם רכב פרטי, עד לשינויים הנוספים שיחולו בשעות הפעילות סביב יום הכיפורים.

ביום כיפור המעברים ייסגרו

גם מי שמתכנן לצאת ללא רכב צריך לבדוק את לוח הזמנים.

מעבר נהר הירדן פועל בתקופת החגים בשעות מותאמות, והוא סגור ביום הכיפורים. גם מעבר יצחק רבין אינו פועל ביום הכיפורים.

לכן תכנון נסיעה לפי שעות הפעילות הרגילות עלול להסתיים בהגעה למסוף סגור או לאחר שעת קבלת הנוסעים האחרונה.

במעבר נהר הירדן, בימי ראשון עד חמישי, שעות הפעילות בתקופה הרלוונטית הן 08:30 עד 18:00, כאשר קבלת נוסעים לחציית הגבול מסתיימת בשעה 16:30. ביום שישי שעות הפעילות הן 08:30 עד 16:00 וקבלת הנוסעים מסתיימת בשעה 14:30.

ומה קורה במעבר יצחק רבין?

מסוף יצחק רבין פועל בימים ראשון עד חמישי בין 06:30 ל 20:00, ובימי שישי ושבת בין 08:00 ל 20:00 בתקופה הרלוונטית. הרשות מבקשת להגיע לפחות חצי שעה לפני הסגירה.

בשגרה מעבר כלי הרכב במקום נסגר בשעה 19:00, אך עד 20 בספטמבר ההגבלה החדשה גוברת על שעות הפעילות הרגילות בכל הנוגע ליציאה מישראל ברכב פרטי.

הטעות שכדאי למנוע לפני שיוצאים מהבית

הסיכון המרכזי הוא להגיע למעבר עם רכב לאחר נסיעה ארוכה ולגלות שלא ניתן להמשיך איתו לירדן.

הדבר משמעותי במיוחד למשפחות שתכננו נסיעה לאילת ומשם לעקבה דרך מעבר יצחק רבין, ולמטיילים בצפון שתכננו להיכנס לירדן דרך מעבר נהר הירדן.

לפני יציאה למסוף כדאי לבדוק באותו יום את שעות הפעילות ואת ההודעות המעודכנות של רשות שדות התעופה, במיוחד בתקופת החגים שבה לוחות הזמנים משתנים.