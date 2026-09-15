הרב לאו על יוצרי נז״א: ״מסכנים חיי יהודים בכל העולם"

הרב דוד לאו ( (צילום: מיכאל גלעדי / פלאש90) )

הרב דוד לאו התייחס היום (שלישי) במהלך ביקורו בישיבת הסדר 'באר התחיה' בבאר שבע לסרט נז״א וליוצריו, בעקבות שאלה שהפנה אליו אחד מתלמידי הישיבה, ששב לאחרונה משירות קרבי בגולני.

התלמיד שאל את הרב לאו: ״אני שומע את מה שמדברים בתקשורת, איך אנחנו צריכים להתייחס ליוצרי הסרט נז״א?״ בתשובתו התייחס הרב לאו בחריפות ליוצרי הסרט ואמר: ״הרמב״ם כבר פסק בנוגע למוסרים שהדרך שלהם לחזרה בתשובה ארוכה וקשה״.

הרב לאו בביקור בישיבת באר התחיה ( באדיבות הישיבה )

הרב המשיך והתייחס לטענות שעלו סביב הסרט ולסיכון שבו נמצאים חיילי צה״ל במהלך הלחימה: ״מה עוד שאתה עצמך יודע כמה שקר יש בסרט הזה ובאיזה סיכון נפש של החיילים מתנהל צה״ל כדי שלא לפגוע״.

לדבריו, פרסום הדברים עלול להשפיע על יהודים בעולם: ״ואלו שהוציאו דיבה על המדינה ולוחמיה מסכנים את חיי יהודים בכל העולם. כך שהדרך שלהם לתקן כמעט לא אפשרית״.

לצד הביקורת החריפה, הרב לאו הפנה את תשומת לבו של התלמיד חזרה לעולם התורה ולתפקידו עם שובו לישיבה: ״אבל אתה חזרת עכשיו לישיבה, אז בפן האישי אתה צריך להתרכז ולבנות את עצמך בבית המדרש ולהשאיר לקב״ה לעשות את שלו ולטפל באנשים הללו״.

הדברים נאמרו כאמור במהלך ביקורו של הרב לאו בישיבת ההסדר 'באר התחיה' בבאר שבע, שם מסר שיעור עיון במסכת בבא מציעא לתלמידי הישיבה. בשיעור השתתפו גם שמונה תלמידים ששבו באותו שבוע משירות קרבי בחטיבות גולני והשריון.