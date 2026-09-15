סקר מנדטים: נתניהו פותח פער אדיר; וינטר בחוץ

פתקי הצבעה בישראל ( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים של חדשות 14 שנערך על ידי מכון 'direct polls' ומפורסם הערב מציג תמונת מצב יציבה במפת הגושים, לצד תנודות קלות בין המפלגות השונות.

על פי הנתונים, חלוקת הגושים נותרת ללא שינוי בהשוואה לסקר הקודם: גוש הימין עומד על 64 מנדטים, גוש השמאל על 44 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים. תמונת המנדטים המלאה: הליכוד בראשות בנימין נתניהו מובילה אך נחלשת במנדט ועומדת על 30 מנדטים. במקום השני מפלגת "ישר" שנחלשת אף היא במנדט ל-21 מנדטים. מפלגת ש"ס שומרת על כוחה עם 10 מנדטים. מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן מתחזקת במנדט ועולה ל-9 מנדטים. שלוש מפלגות משיגות 8 מנדטים כל אחת: מפלגת "ביחד" (מתחזקת במנדט), יהדות התורה (מתחזקת במנדט), עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, והרשימה המאוחדת של הציונות הדתית וזהות. הרשימה המשותפת מתחזקת במנדט ועומדת על 7 מנדטים. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן יורדת במנדט ל-6 מנדטים, ורע"ם נחלשת במנדט ל-5 מנדטים.

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אינן עוברות את אחוז החסימה:

מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר ממשיכה במגמת עלייה קלה ועומדת על 2.3% מהקולות (לעומת 2.1% בסקר הקודם), אך עדיין אינה חוצה את סף אחוז החסימה.

מפלגת "המילואימניקים / הכלכלית" עולה ל-2.1% (לעומת 1.4%). מפלגת כחול לבן זוכה ל-0.4%, מפלגת נעם ל-0.3%, ומפלגת "הציבור החרדי" מקבלת 0.2% מקולות הבוחרים.