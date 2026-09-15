אד שירן בהופעה ( Miguel Angel Lopez Rojas / Shutterstock.com )

אד שירן פרסם היום (שלישי) הצהרה מפורטת שבה התייחס לראשונה להדחת הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות האמריקאי שלו. הזמר הבהיר כי ההחלטה להרחיק את מקלמור מהמשך הטור לא הייתה שלו, אלא של האולמות והמפיקים, לאחר שהראפר נשא נאום פוליטי חריף וקרא "לשחרר את פלסטין" במהלך הופעות החימום בניו ג'רזי.

"אני מזועזע מהסכסוך בין ישראל לפלסטין", פתח שירן את הודעתו ברשתות החברתיות. "הסבל והכאב שנגרמים לשני הצדדים הם טרגדיה אנושית. יש יותר מדי מלחמות ברחבי העולם שגורמות לכאב בלתי נתפס, ואין לקבל אף אחת מהן". "האולמות איימו לבטל את המופעים" שירן הסביר כי הסכים לבקשתו של מקלמור להצטרף לסיבוב ההופעות בשנה שעברה משום שהוא מעריך אותו כאמן, ואיפשר לו לבחור בעצמו את רשימת השירים שיבצע. אולם לאחר ההופעות באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, שבהן ביצע מקלמור את שירו השנוי במחלוקת "Hind's Hall" מול יותר מ-80 אלף צופים, התפתח משבר. "אולמות שבהם אני צפוי להופיע בהמשך סיבוב ההופעות הודיעו שהם יבטלו את המופעים אם הוא ימשיך לשמש כמופע החימום", מסר שירן. לדבריו, נאמר לו שהעמדה נבעה מהאופן שבו מקלמור העביר חלק מהמסר שלו במהלך ההופעה, ולא מכל הדברים שאמר. כזכור, במהלך ההופעה בניו ג'רזי עלה מקלמור לבמה כשהוא עונד כאפייה, קרא "Free Palestine" וביצע את שיר המחאה הפרו-פלסטיני שלו. ברקע הוקרנו על מסכי הענק תמונות מעזה ומסרים פוליטיים חד-צדדיים, מה שעורר מחאה חריפה בקרב הקהילה הישראלית-אמריקאית.

הראפר מקלמור ( שאטרסטוק )

שיחות עם רוברט קראפט בניסיון לגשר

שירן חשף כי השקיע מאמצים רבים לאורך השבוע בניסיון למצוא פתרון. "שוחחתי ארוכות עם נציגי האולמות לאורך כל השבוע בניסיון לגשר על הפערים", הבהיר. "אחד האנשים שדיברתי איתם היה רוברט קראפט", הוסיף, בהתייחסות לבעלים של קבוצת הפוטבול ניו אינגלנד פטריוטס, שהוא גם בעלים של אולמות רבים בארצות הברית.

הזמר ציין כי היה מעורב גם בשיחות ישירות עם המפיקים, לצד פעילים משני הצדדים, בניסיון להגיע לפתרון שיהיה מקובל על כולם. "אבל החלטת האולמות והמפיקים הייתה סופית", מסר בפשטות.

שירן הדגיש כי ההחלטה שמקלמור יעזוב את סיבוב ההופעות הייתה של המפיקים ולא שלו. "החוזה שלו היה מולם. אני לעולם לא הייתי מאכזב את המעריצים שכבר תכננו להגיע, וגם לא נוטש את הצוות של סיבוב ההופעות, מופעי החימום האחרים והמוזיקאים שתלויים בי לפרנסתם ולעבודתם".

"אני לא שותף לדבר הזה"

בחלק המרכזי של הודעתו, הבהיר שירן את עמדתו האישית. "תמיד השתמשתי בפלטפורמה שיש לי ובמוזיקה שלי כדי לחבר בין אנשים מכל הרקעים והתרבויות, וזה לעולם לא ישתנה", הדגיש. "מי שהיה בהופעה שלי יודע שהן עוסקות באחדות, שמחה, בריחה מהמציאות, אהבה וביצירת מקום שבו כולם יכולים להרגיש רצויים. אני לא שותף לדבר הזה".

שירן הסביר מדוע הוא בוחר שלא להשמיע עמדות פוליטיות בפומבי. "יש לי דעות אישיות על הסכסוך ההרסני הזה. העובדה שאני בוחר שלא לדבר עליהן בפומבי לא אומרת שאין לי עמדה, ולא אומרת שלא אכפת לי. היא גם לא אומרת שאני לא תומך במטרות שחשובות לי, בדרכי האישית".

אד שירן (צילום: yakub88 / Shutterstock.com) ( אד שירן (צילום: yakub88 / Shutterstock.com) )

הזמר הבהיר את הסיבה לבחירתו: "יש סיבה לכך שאני לא משתמש בפלטפורמה המקצועית שלי לצרכים פוליטיים - הקהל שלי כולל צעירים, ולעיתים קרובות ילדים, מכל הרקעים. מי שמגיע להופעות שלי לא מצפה להגיע לפורום פוליטי".

שירן הביע כבוד לנחישותו של מקלמור: "אני מכבד את הנחישות של מקלמור לעמוד ולצעוק את מה שהוא מאמין בו. עם זאת, יש יותר מדרך אחת להגיע לאותה מטרה: שלום. אני בוחר להשתמש בפרסום שלי כדי ליצור מקום בטוח ומוגן, לשמור על ערוצי שיחה פתוחים, ולא לסגור אותם".

בסיום הודעתו, סיכם שירן: "אם נתמקד רק במי צועק הכי חזק, שום דבר לעולם לא ישתנה. יש דרכים שונות לפעול למען שינוי. את השבוע האחרון הקדשתי לניסיון לבנות גשרים ולמצוא פתרון, ולמרבה הצער לא הצלחתי. אני יודע מי אני, כאדם וכאמן, ומי שמכיר את הלב שלי מכיר גם את הערכים שלי".

יצוין כי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC) השיק עצומה שקראה לאד שירן ולחברת ההפקות Live Nation להדיח את מקלמור מסיבוב ההופעות, לאחר שהראפר ניצל את הבמה המוזיקלית להפיכתה לעצרת פוליטית. כעת, לאחר ההדחה בפועל, מבהיר שירן כי ההחלטה לא הייתה שלו.