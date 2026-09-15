תחת איפול: הפגישה הסודית של ישראל ומדינות ערב

על פי דיווחים בינלאומיים, גורמים ביטחוניים בכירים חשפו פגישה מדינית-צבאית חשאית שהתקיימה תחת מעטה כבד של חשאיות בהרי גרמניה.

על פי הדיווחים המפגש רחב הידיים התקיים בראשותו של מפקד סנטקום, האדמירל בראד קופר, והשתתפו בו ארצות הברית, ישראל, מדינות ערביות החברות בהסכמי אברהם וגם כאלה שלא.

גורמים יודעי דבר מסרו כי הדיונים התמקדו סביב מצב הביטחון האזורי, בדגש מיוחד על הפעילות מול איראן והציר השיעי, וייתכן כי אף התקיימו דיונים על אסטרטגיות משותפות להתמודדות עם הידרדרות מחודשת ללחימה בעתיד הנראה לעין.