בלי להגיע לסניף: השינוי החדש בבנקים שכדאי להכיר

שינוי משמעותי נכנס בימים אלה לאפליקציות הבנקים בישראל. החל מ 2 בספטמבר ניתן להתחיל להפקיד גם שיקים דחויים באמצעות הטלפון, שירות שעד כה הוגבל לשיקים שמועד הפירעון שלהם הגיע.

בנק ישראל הודיע כי השירות ייפרס בהדרגה בבנקים במהלך השבועות הקרובים, ובמהלך אוקטובר הוא צפוי להיות זמין באופן רחב. עבור משקי בית ובעלי עסקים שמקבלים שיקים דחויים, מדובר בהליך שמבטל במקרים רבים את הצורך להגיע לסניף במועד הפירעון.

איך ההפקדה תעבוד?

הלקוח מצלם את השיק באמצעות האפליקציה של הבנק ומפקיד אותו כבר ביום שבו קיבל אותו, גם כאשר תאריך הפירעון נמצא בעתיד. הבנק שומר את תמונת השיק ומציג אותו לפירעון באופן אוטומטי בתאריך הרשום עליו.

בשלב הראשון ניתן להפקיד בדרך הזאת שיקים בסכום של עד 100 אלף שקל, שמועד הפירעון שלהם נמצא בטווח של עד 13 חודשים. השירות מיועד לשיקים משורטטים שעליהם נכתב "למוטב בלבד".

מבחינת הלקוח, המשמעות היא פחות התעסקות עם תאריכים. מי שקיבל למשל סדרה של שיקים עבור שכירות, עבודה או עסקה אינו נדרש לזכור בכל חודש להפקיד את השיק הבא. ההפקדה מתבצעת מראש, והמערכת מטפלת בהצגה לפירעון במועד המתאים.

יש פרט אחד שאסור לפספס

בניגוד להפקדת שיק פיזי בסניף, השיק שהופקד דרך האפליקציה נשאר אצל הלקוח. בנק ישראל מדגיש כי יש לשמור את השיק המקורי גם לאחר צילום והפקדה דיגיטלית.

המערכת מעבירה בין הבנקים את פרטי הפס המגנטי ואת תאריך הפירעון, במטרה למנוע הפקדה כפולה של אותו שיק. התהליך מתבצע דרך המערכות הבנקאיות, בעוד המסמך המקורי נשאר אצל מי שהפקיד אותו.

למי השינוי משמעותי במיוחד?

השירות רלוונטי למשכירי דירות שמקבלים שיקים מראש, לבעלי עסקים שמקבלים תשלומים דחויים, לוועדי בתים וללקוחות פרטיים שמקבלים שיקים לתאריכים עתידיים.

במקום להחזיק ערימת שיקים ולנהל תזכורות לפי תאריכים, ניתן להפקיד אותם סמוך לקבלתם ולתת למערכת להציג כל שיק במועד הרשום עליו.

שיקים עדיין מגלגלים סכומי עתק

למרות המעבר לכרטיסי אשראי, העברות בנקאיות ואפליקציות תשלום, השיקים עדיין תופסים מקום במשק הישראלי. לפי בנק ישראל, היקף הפעילות בשיקים בשנת 2025 הגיע לכ 640 מיליארד שקל והיווה כ 5% מהפעילות באמצעי התשלום המרכזיים במשק.

המספר מסביר מדוע שינוי שנראה טכני נוגע לכמות גדולה של עסקאות. הוא משמעותי במיוחד בתחומים שבהם תשלומים דחויים עדיין נפוצים.