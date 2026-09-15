עופר וינטר חושף את דעתו על אביגדור ליברמן

הסערה סביב הסרט התיעודי "נז"א" וזכייתו בפסטיבל ונציה ממשיכה לעורר תגובות חריפות במערכת הפוליטית. בכנס פעילים ותומכים של מפלגת "עמך ישראל" שנערך בראשון לציון בהשתתפות מאות נוכחים, תקף יו"ר המפלגה, תת-אלוף (במיל') עופר וינטר, את אחד מיוצרי הסרט, יובל אברהם.

"הבנתי שאתה מפחד לחזור לארץ, אתה צודק. אין לך מה לחזור", אמר וינטר בפני הפעילים. "אכן, זאת בושה וחרפה לחזור אחרי שירקת על בני עמך בפנים. דווקא הייתי שמח להיפגש איתך בארבע עיניים, בלי מצלמות ובלי טלפונים, שלא תסגיר אותי גם כן לאנטישמים בשביל עוד כמה מחיאות כפיים. הייתי שמח לפגוש אותך ולהסביר מקרוב כמה אתה כפוי טובה".

במהלך הנאום התייחס וינטר גם לחיבורים הפוליטיים במחנה האופוזיציה ושיגר ביקורת חריפה לכיוונו של יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן: "הוא מטעה את בוחריו. הוא מספר להם שהוא יביא הכרעה ויביא בשורה לימין. צר לי, איווט, אבל מי שבונה על שותפים בכירים כמו יאיר גולן בממשלה לא יכול להכריע. איתם זה פשוט לא יכול לקרות".