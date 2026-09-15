פייגלין בתגובה ראשונה לבקשת הפסילה: "מבקש להודות לעותרים"

משה פייגלין ( תומר נאומברג/פלאש90 )

יו"ר מפלגת "זהות", משה פייגלין, הגיב הערב (שלישי) לבקשת הפסילה שלו בעתירה שהוגשה על ידי מכון זולת לשוויון וזכויות אדם, יחד עם שר הביטחון והרמטכ״ל לשעבר משה (בוגי) יעלון, השרות והשרים לשעבר יעל גרמן ועמר בר־לב, פרופ׳ פרנסס רדאי והדיפלומט יורם בן זאב.

"קראתי את הררי המילים שנכתבו בבקשה לפסול אותי מהתמודדות לכנסת, ואני מבקש להודות לעותרים: הסברתם לציבור הישראלי בדיוק על מה הבחירות האלה" אמר פייגלין. לדבריו, "שורש הוויכוח נעוץ בשאלת הזהות הבסיסית ביותר: מי אנחנו? האם מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי השב לארצו מגלותו הארוכה, או עוד דמוקרטיה מערבית מקרית שקמה במזרח התיכון והופכת ל'מדינת כל אזרחיה'? את הוויכוח הזה ניסה השמאל להכריע בהסכמי אוסלו, שהובילו במישרין לאסון שמחת תורה. כעת, אדריכלי אותה תפיסה מנסים להשלים את המהלך דרך פסילת היריב הפוליטי".

"יש לי חדשות לבוגי יעלון, ליעל גרמן, לעמר בר־לב ולשאר העותרים: אינני חוזר בי מאף אחת מעמדותיי" הבהיר פייגלין. "הם מבקשים לפסול אותי משום שאני מעז לומר את עקרונות היסוד: מדינת ישראל הוקמה כמדינת הלאום של העם היהודי - וזהו האתוס המכונן שלה".

פייגלין הבהיר כי "שיטת המשטר הראויה והנכונה לישראל היא אכן דמוקרטיה, אך היא איננה תחליף לזהות היהודית אלא כלי שלטוני של הריבון היהודי. קיימת הבחנה ברורה בין זכויות אדם בסיסיות, המוקנות לכל אדם באשר הוא אדם, לבין זכויות לאומיות ואזרחיות השמורות לעם היהודי בארצו".

"אחרי 7 באוקטובר, אני מסרב להתיישר עם ההשתקה וממשיך לדרוש הכרעה: כיבוש, גירוש, התיישבות וניצחון" הוסיף. "חבורת העותרים היא מבשרה של הקונספציה שהמיטה עלינו אסון. במשך שנים ישבו אנשיה בממסד הביטחוני והפוליטי, הטיפו להכלה, לניהול הסכסוך ולקניית שקט. אנחנו הזהרנו והם לעגו".

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עוד הזכיר כי "אותם אנשים בדיוק תמכו במסע הבריונות של 2023, שכלל רמיסת חוקי המדינה, בוז להכרעה הדמוקרטית, פירוק צה"ל ויצירת כאוס חברתי על סף מלחמת אזרחים. אין להם דבר וחצי דבר עם דמוקרטיה; השימוש במונח הזה נועד לכרסם בזהותה היהודית של המדינה".

"כאשר תומכי טרור גלויים ישבו בכנסת ישראל, חרדתם של העותרים ל"דמוקרטיה" נאלמה דום. רק כשמשה פייגלין דורש להכריע את האויב ולהעמיד את הזהות היהודית במרכז - לפתע מתעורר הפחד מהכרעת הבוחר" ציין. "יחסנו למוסדות ולערכאות: בית המשפט העליון חשף את פניו כטריבונל פוליטי מובהק, ואינני מחפש ממנו הכשר אידיאולוגי"

"מבחינתי, החלטת ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית: אם הוועדה תפסול את מועמדותי, לא אערער ולא אפנה לסעד מבית המשפט העליון. לא אבקש רשות מטריבונל פוליטי לשרת את עמי" הסביר. "אם מועמדותי תאושר והעותרים יגררו אותי לבג"ץ - אתייצב להגן על זכותו של הציבור לבחור, על עמדותיי ועל האמת".

בסיכום פייגלין אמר כי "כדי להבטיח את עתידה של ישראל ולמנוע את שחיקת זהותה, החוק הראשון שתניח מפלגת 'זהות' על שולחן הכנסת הבאה יהיה תיקון רשמי לשם המדינה: 'ישראל - מדינת העם היהודי'. המאבק אינו על משה פייגלין האיש, המאבק הוא על זכותו של הרוב היהודי לקבוע את גורלו מול מיעוט שמפחד מהכרעת העם בקלפי".