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הנשיא טראמפ מאשים: הדמוקרטים ניסו לחסל אותי

הנשיא דונלד טראמפ יוצא בהאשמה נפיצה במיוחד, וטוען כי ניסיונות ההתנקשות על חיו במהלך מערכת הבחירות של 2024 התרחשו בגיבוי בשתיקה של הנהגה הדמוקרטית והנשיא ביידן

19:41
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הנשיא טראמפ (שאטרסטוק)

האשמה בובמסטית מצד הנשיא טראמפ, על פי דברים שאמר בשיחה עם כתבים, הנשיא טוען כי ניסיון ההתנקשות על חיו במהלך נאום בחירות בעיר באטלר פנסילבניה בשנת 2024, בוצע בידיעת ההנהגה הדמוקרטית והבית הלבן.

טראמפ הסביר בדבריו כי ניסיון ההתנקשות הדרמטי בחיו, כאשר יורה בודד פתח באש לעברו של הנשיא טראמפ וכמעט סיים את חיו, כאשר קליע אחד אף פגע באוזנו ועבר מילימטרים בודדים ממוחו, נעשה בידיעת הדמוקרטים.

הנשיא טען כי זה כבר דבר ידוע לרוב: "כולם יודעים שה-FBI של ג'ו ביידן המושחת לא פעל כפי שהיה עליו לפעול בכל הנוגע למטורף שירה בי".

אך המשיך וטען כי התגלה בחקירה מידע חדש, שמצביע על ידיעה מלאה של האנשים בצמרת: "זה עתה נמצא מידע חדש, ידעו שהוא יהיה שם! מדוע לא ראו אותו מזמן?"

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