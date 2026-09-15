פרופ' יובל אלבשן מטיל פצצה: "8200 בודקים את זה"

יובל אלבשן ( אריק מרמור/פלאש90 )

הסערה הציבורית והמשפטית סביב הסרט התיעודי "נזק אגבי" (נז"א) ממשיכה להתרחב. בשיחה שקיים פרופ' יובל אלבשן עם פרופ' משה כהן אליה וד"ר יעקב בן שמש ברדיו 'גלי ישראל', הוא חשף כי ביחידת המודיעין 8200 פועלים כעת לבדוק את אמינות העדויות המופיעות ביצירה.

"בינתיים ביחידה 8200 מנסים להבין האם באמת מדובר בחיילים מ-8200", סיפר אלבשן. "יכול להיות שזה כן והם לא במכלולים הרלוונטיים, ויכול להיות כל מיני דברים. בינתיים אנחנו לא יודעים".

אלבשן הביע ספקות כבדים לגבי תוכן העדויות המוצגות בסרט: "חלק מהסיפורים שהם מספרים הם לא הגיוניים". לדבריו, במידה ויתברר כי המרואיינים הם אכן חיילי היחידה אשר נחשפו למידע מסווג והחליטו לחשוף שיטות עבודה מבצעיות, ההשלכות עבורם יהיו חמורות ביותר: "אם יתברר שמדובר בחיילים שנחשפו למידע במסגרת עבודתם וחשפו שיטות, הם עלולים לעמוד בפני עבירות – גם מבחינה פלילית וגם מבחינת ביטחון שדה".