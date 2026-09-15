חשד לרצח: גבר בן 28 נורה למוות ביפו

דיווח ראשוני: גבר כבן 28 נורה למוות באירוע ירי שהתרחש הערב (שלישי) ברחוב רובינשטיין ביפו. במשטרה אמרו כי פתחו בחקירת האירוע בחשד לרצח.

לפי המשטרה, הגבר נפגע מירי, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וולפסון - שם נקבע מותו. כוחות גדולים של תחנת יפו הוזעקו למקום, ובמקביל הגיעו לזירה חוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז תל אביב שהחלו באיסוף ממצאים וראיות.

עוד נמסר כי המשטרה פתחה בסריקות נרחבות באזור, במטרה לאתר את החשודים בירי. עם זאת, בשלב זה לא נמסרו פרטים על זהותו של הנרצח או החשודים. הרקע לאירוע טרם ידוע, כשבמשטרה אמרו כי החקירה נמשכת.