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חדשות צבא ובטחון

צה"ל חושף: חוסל בחשאי מחבל בכיר ברצועה

דובר צה"ל מאשר כי במהלך סוף השבוע חוסל בתקיפה מדויקת ברצועת עזה מפקד בכיר הדרגי השטח של ארגון הגא"פ ברצועה וכעת ניתן לחשוף את זהותו

19:10
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(דובר צה"ל)

דובר צה"ל מאשר ומפרסם כי במהלך סוף השבוע חוסל מפקד חוליית רקטות שלקח חלק בטבח השביעי לאוקטובר.

על פי דובר צה"ל המחבל שהיה בכיר בדרגי השטח של ארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, בשם מוחסן פריד סעיד אבו הדאף היה ראש חוליית רקטות בארון ומחבל פעיל בדרגי השטח של ארגון הטרור.

בנוסף, לקח אבו הדאף חלק פעיל בפלישת ה-7 באוקטובר והשתתף באירועי טבח בפשיטה למרחב כיסופים ולא פעל מפעילות הטרור מאז אותו יום, כאשר על פי גורמים ביטחוניים הוא המשיך וקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

כאשר על פי צה"ל מדובר היה בהפרה בוטה של תנאי הפסקת האש, והוא הוסר במטרה להסיר איום אקטיבי מהכוחות בשטח ואזרחי ישראל.

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תומר (מחכה למשיח)
לפני 3 שעות

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