ירידה בטמפ', מעונן וגשם: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, אך לקראת סוף השבוע צפויה תפנית במזג האוויר שתביא עמה ירידה ניכרת בטמפרטורות וטפטופים באזורים שונים בארץ.

יום רביעי: מזג האוויר יהיה בהיר וחם מהרגיל. בהרים ובפנים הארץ יהיה יבש, ואילו במישור החוף יימשכו תנאי הבל.

יום חמישי: מוסיף להיות חם מהרגיל ויבש ברוב חלקי הארץ.

יום שישי: שינוי במגמה: מזג האוויר ייעשה מעונן חלקית ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. במהלך היום ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.

יום שבת: מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.