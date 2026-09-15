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ירידה בטמפ', מעונן וגשם: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם מהרגיל ויבש, אך לקראת סוף השבוע תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות ואף ייתכן גשם מקומי. תחזית מזג אוויר

19:18
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גשם (ritasilence / שאטרסטוק)

מזג אוויר בימים הקרובים יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, אך לקראת סוף השבוע צפויה תפנית במזג האוויר שתביא עמה ירידה ניכרת בטמפרטורות וטפטופים באזורים שונים בארץ.

יום רביעי: מזג האוויר יהיה בהיר וחם מהרגיל. בהרים ובפנים הארץ יהיה יבש, ואילו במישור החוף יימשכו תנאי הבל.

יום חמישי: מוסיף להיות חם מהרגיל ויבש ברוב חלקי הארץ.

יום שישי: שינוי במגמה: מזג האוויר ייעשה מעונן חלקית ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. במהלך היום ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.

יום שבת: מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.

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יום ראשון: מוסיף להיות מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה, כאשר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

יום שני (יום כיפור): מזג האוויר ייעשה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה בטמפרטורות.

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