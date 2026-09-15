הישיבה הקדם-צבאית החדשה עלתה ליישוב עמק דותן

חגיגה בצפון השומרון: במלאת חודש להקמת היישוב החדש עמק דותן, עלתה לקרקע הישיבה הקדם־צבאית בראשות הרב חיים ברוך, יחד עם עשרות תלמידים, והצטרפה ל־22 המשפחות החלוצות שכבר קבעו את ביתן ביישוב.

במעמד העלייה התקיים אירוע הכנסת ספר תורה לבית המדרש, בהשתתפות שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש הישיבה הרב חיים ברוך רבנים, אנשי ההתיישבות ומשפחות החלוצים, תושבי היישוב עמק דותן.

"במקום שבו עקרו יישובים לפני 21 - אנחנו מקימים יישובים ומכניסים ספר תורה. מול הטרור, התשובה שלנו היא עוצמה, התיישבות ומשילות" אמר בן גביר בטקס. "אנחנו מחזקים את ההתיישבות לא רק במילים אלא במעשים: הקמנו תחנות ונקודות כיבוי רבות ביישובים החדשים, הקמנו מעל 1,000 כיתות כוננות, חימשנו מאות אלפי אזרחים - ועוד היד נטויה".

"ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ובארץ ישראל אנחנו בעלי הבית" הבהיר. "תודה לחברי יוסי דגן, שפועל במסירות ובנחישות למען ההתיישבות. יחד נמשיך לבנות, לחמש, להתיישב ולחזק את הביטחון בכל מקום".

דגן ציין בדבריו כי "הכנסת ספר תורה לבית המדרש בעמק דותן, היא תמונה שמספרת את כל הסיפור. במקום שבו ניסו לפני 21 שנה לעקור יישובים יהודיים, אנחנו לא רק חוזרים – אנחנו בונים כאן עתיד חדש. ספר תורה, בית מדרש ומשפחות חלוצות הם הביטוי העמוק ביותר לכך שההתיישבות בצפון השומרון חיה, צומחת ונבנית מחדש".

לדבריו, "עמק דותן הוא מקום שבו נפגשים התנ"ך, ההיסטוריה של עם ישראל והחלוציות הציונית. כאן חיפש יוסף את אחיו, כאן נלחמו חיילי צה"ל בקרב שהפך לאחד מסמלי הלחימה במלחמת ששת הימים, והיום כאן קמה קהילה יהודית חדשה. אנחנו מתקנים את עוול העקירה לא במילים אלא במעשה – משפחות עולות, יישובים מוקמים, בתי מדרש נפתחים וחיים חדשים נבנים על הקרקע".

"אני מודה לשר הביטחון ישראל כ"ץ שפועל יום ולילה כדי להביא להישגים הללו. זהו רק הצעד הראשון" התחייב בסיכום. "במקום ארבעה יישובים שנעקרו מצפון השומרון, אנחנו פועלים להקים כאן 19 יישובים חדשים. כך מחזקים את הביטחון, כך מחזקים את ההתיישבות, וכך מבטיחים שצפון השומרון יהיה חלק בלתי נפרד מהעתיד של מדינת ישראל".