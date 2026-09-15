אברי גלעד: "בוגדים, קאפואים; להטיל עליהם חרם"

הסערה הציבורית והפוליטית סביב הסרט התיעודי "נז"א" וזכייתו בפסטיבל ונציה ממשיכה לעורר תגובות נזעמות. כעת, איש התקשורת והמגיש אברי גלעד מעלה הילוך במתקפה חזיתית נגד יוצרי הסרט.

בסרטון נוקב שהעלה לרשתות החברתיות, התייחס גלעד לסרט התיעודי ולסערה שנוצרה סביבו: "גם לי יש מה לומר בעניין נז"א, יצירת הפיגולים שמבאישה את ריחו של עם ישראל עכשיו בכל העולם".

בהמשך בדבריו תקף גלעד בחריפות את הבמאים והיוצרים: "אני חושב ששני היוצרים, שני הבוגדים, שני הקאפואים האלה שיצאו מתוכנו ומשמשים בתעשייה הגדולה שמתכננת לעם ישראל שואה שנייה – שני אלה צריכים להיות מנודים מעם ישראל".