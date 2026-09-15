איילת שקד בתחזית מפתיעה: כך יסתיימו הבחירות

שרת המשפטים לשעבר איילת שקד יצאה במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, והתייחסה לאפשרות חזרתה למערכת הפוליטית במהלך ראיון שקיימה על הבמה בכנס "אחת על אחת" של פורום הדירקטוריות באיגוד הדירקטורים.

במהלך השיחה עם רגינה אונגר, יו"ר פורום הדירקטוריות ויו"ר קבוצת חמת, אמרה שקד: "אני חושבת שנתניהו צריך ללכת. יש לו גם אחריות וגם אשמה על ה-7/10. להרבה אנשי ימין אין היום למי להצביע כי הממשלה הנוכחית הביאה עלינו פילוג ושסע חברתי קשה".

שקד התייחסה לניסיונות לשבור את המבנה הגושי במערכת הפוליטית ולסיבות שבגינן החליטה שלא להתמודד במערכת הבחירות הנוכחית: "חשבתי שהדבר הנכון הוא לשבור את הגושים, אבל הציבור לא חשב ככה. ראיתי שאף מפלגת אחדות לא זכתה לתמיכה, שזה לא יקרה ושאף מתמודד לא רוצה להתפשר – אז החלטתי להישאר בחברת הנדל"ן כרגע, עם הפנים לסיבוב הבא".