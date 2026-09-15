שורד השבי לנתניהו: "מפחד שתקום פה ממשלת פלסטין"

שורד השבי רום ברסלבסקי שוחח הערב (שלישי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת במהלך שידור חי של נתניהו ברשתות החברתיות. במהלך השיחה ברסלבסקי הודה לנתניהו על החזרת החטופים מידי החמאס, והביע את חששותיו לגבי עתיד המדינה אחרי הבחירות.

"אני מעדיף לשים את הקול שלי בימין ולא ללכת לשמאל, כי אני מפחד שתקום פה ממשלת פלסטין בפעם השנייה" אמר ברסלבסקי.

בהמשך שורד השבי שאל את ראש הממשלה: "למה איזנקוט החליט לנטוש את קבינט המלחמה ברגע הכי קריטי למדינת ישראל במלחמה? הם פשוט קמו ועזבו בזמן שאני נמצא בעזה. איך עושים דבר כזה?". נתניהו השיב כי "הם עשו את זה כי הם לא עמדו בלחץ, היו הפגנות בקפלן ולחצו עליהם".

עוד המשיך ושאל את ברסלבסקי: "אתה חושב שלא היה עליי לחץ? ועכשיו אין לחץ? היה גם לחץ בארה"ב, לחץ חזק מאוד שנפסיק את המלחמה, שלא נמשיך את הכיבוש של רפיח וכמובן גם את כיבוש פילדלפי, ואחר כך להיכנס ללבנון ולהשמיד את נסראללה והטילים שם ולהמשיך לאיראן. אני חשבתי עליך רום, ועל אחרים. בלי הלחץ הצבאי הזה לא היינו מביאים את השחרור שלך".

"אני מאוד שמח שחזרת הביתה, יחד עם שאר החטופים" אמר נתניהו לשורד השבי. "אני הבטחתי שנעשה את זה, קיימנו את זה, והחזרנו את כולם בלי יוצא מן הכלל".

"כשהשתלטתם על רפיח, באותם רגעים הייתי שם" ציין ברסלבסקי בשיחה. "ישבתי ברפיח, שמעתי את הבניינים נופלים אחד אחרי השני, והייתי גאה במה שהצבא עושה".

בסיכום ברסלבסקי אמר לנתניהו כי "למרות שיש המון פערים בינינו, אני רוצה להודות לך שעשיתם את המאמצים, ועובדה שהחזרתם אותי ואת כולם. ואני רוצה להודות לראש הממשלה שעשה את זה. כל הכבוד על המלחמה בעזה, אסור להוריד את הרגל מהגז".