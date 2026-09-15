החות'ים מכחישים את הירי: "אין איום על מכה" 

יחיא סריע, דובר החות'ים ( ללא )

שעות אחרי שנשמעו התרעות על ירי טילים לעבר העיר מכה שבסעודיה, מקור צבאי של החות'ים הכחיש כעת (שלישי) את הדיווחים וטען כי הארגון לא מאיים על העיר הקדושה למוסלמים.

"אנחנו מכחישים בתוקף את הטענות - אין איום כלשהו מתימן נגד העיר הקדושה מכה או אתרים קדושים אחרים" טען המקור לסוכנות הידיעות התימנית "סאבא", המזוהה עם החות'ים. "אנו מגנים בתוקף את ההטעיות והמידע השקרי שמפיץ האויב הסעודי בנוגע לאיום מצד תימן על העיר הקדושה מכה". הגורם הוסיף והאשים את סעודיה בהפצת הדיווחים על תקיפה שכוונה למכה, במטרה לפגוע בחות'ים וליצור התנגדות אליהם בקרב המוסלמים ברחבי העולם. "קידום הדיווחים הללו נועד להכפיש את תדמיתנו ולזכות באהדת העולם האיסלאמי" אמר. "מדובר בטקטיקה מוכרת של האויב הסעודי".

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כאמור, היום בשעות הצהריים נשמעו התרעות לירי טילים לעבר העיר מכה - העיר הקדושה לאיסלאם. במקביל נשמעו אזעקות בעיר ג'דה, כ-70 קילומטר מערבית על חופי ים סוף.

מדובר על ירי טילים בטווח בינוני של 680 קילומטרים, שיורים החות'ים מצפון תימן לעבר נקודות אסטרטגיות בערב הסעודית. מדובר בטילים לטווח קצר יותר מאשר הטילים שירו החות'ים לעבר ישראל (2,200 קילומטר), ויש להם במחסנים מאות ואולי גם אלפים, שיכולים להטריד את הסעודים.