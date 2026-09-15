אחרי 3 ימים: יאיר גולן בתגובה ראשונה לסערת הסרט נז"א

יאיר גולן ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

הסערה הפוליטית סביב הסרט התיעודי "נז"א" וזכייתו בפסטיבל ונציה עולה מדרגה: מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן פרסמה סרטון קמפיין תוקפני במיוחד המכוון ישירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בסרטון, העושה שימוש בסגנון סאטירי וציני, מעלים במפלגה שורת "תהיות" מוקצנות על העיסוק הציבורי בפסטיבל הקולנוע באיטליה, כגון "מי מימן את פסטיבל ונציה?" ו"האם ראש הממשלה קיבל התרעה על הפסטיבל?".

בהמשך הסרטון עוברים במפלגה למתקפה ישירה ונוקבת על נתניהו והתנהלותו מאז אירועי השבעה באוקטובר: "הוא רוצה שנדבר על כל דבר חוץ מהמחדל שלו. הוא יעשה הכל כדי שנשכח שהוא האחראי, היוצר והבמאי של האסון הנורא בתולדות ישראל".

הסרטון חותם בקריאה ישירה לראש הממשלה ולציבור: "נתניהו, בקרוב נשים סוף לסרט האימה שהכנסת אותנו אליו".